Bis heute beeindrucken sie die Begegnungen

Marina Weidner ist seit 2003 beim Ambulanten Ökumenischen Hospizverein Radevormwald tätig.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Marina Weidner ist ein wenig überrascht – im positiven Sinne. Denn eigentlich ist am Montagnachmittag nur die ganz reguläre Vorstandssitzung des Ambulanten Ökumenischen Hospizvereins in den Räumlichkeiten an der Kaiserstraße. Doch dann stehen die beiden Vorsitzende, Georg Kalkum und Eva Döllinger, auf und überreichen der hauptamtlichen Koordinatorin einen Briefumschlag und eine Flasche Sekt – im Umschlag ist ein Gutschein für das Musical „Moulin Rouge“.

Marina Weidner wird an diesem Nachmittag vom ehrenamtlichen Vorstand des Hospizvereins für 20 Jahre Tätigkeit als Ehrenamtskoordinatorin geehrt. „Es sind zwar noch ein paar Tage hin, aber wir treffen uns erst im September wieder, und dann wäre das Jubiläum schon vorbei“, sagt Georg Kalkum. Marina Weidner scherzt: „Dann bringe ich beim nächsten Mal Sekt zum Anstoßen mit.“

20 Jahre in einer Arbeitsstelle – das ist heutzutage beileibe keine Selbstverständlichkeit mehr. Ein Grund, warum es zwischen Marina Weidner und dem Hospizverein so gut klappt, findet sich sicherlich ganz zu Beginn der Zusammenarbeit. „Es passte direkt so gut zwischen uns, das erste Gespräch war super – ich kann mich noch gut daran erinnern“, sagt Eva Döllinger. Damals habe es den Verein seit vier Jahren gegeben, ganz zu Beginn sei die Koordination der Ehrenamtlichen noch ebenfalls ehrenamtlich geregelt worden. „Irgendwann war dann aber klar, dass es hierfür eine hauptamtliche Kraft braucht“, sagt Eva Döllinger.

Für Marina Weidner ist ebenfalls schnell klar gewesen, dass die Stelle in Radevormwald gut für sie sei. „Im Bewerbungsgespräch hat man mir zuerst 15 Wochenstunden angeboten, das war mir aber zu wenig – und deswegen haben wir uns auch 20 Wochenstunden geeinigt“, sagt sie. Dafür sei sie dann auch bereit gewesen, jeden Tag von Wuppertal nach Radevormwald zu fahren – bis heute. Den doch langen Arbeitsweg könne sie gut nutzen, wie sie schmunzelnd sagt. „Auf dem Hinweg überlege und plane ich den Tag schon mal ein wenig, auf dem Nachhauseweg entspanne ich mit Hörbüchern oder neuerdings Podcasts. Das ist für mich auch nach 20 Jahren noch vollkommen in Ordnung“, sagt sie.

Die Arbeit im Hospizdienst sei für die Wuppertalerin auch nicht ganz neu gewesen. „Ich bin Sozialpädagogin und habe zuvor mit behinderten Menschen gearbeitet, ehe ich in Wuppertal in einem Hospizdienst gearbeitet habe. Dort passte aber das Umfeld nicht – aber die Arbeit an sich war sehr gut für mich“, sagt sie.

Beide Faktoren sind nun in Radevormwald augenscheinlich passend. „Hier gefällt mir besonders gut, dass ich in recht großer Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit arbeiten kann – das geht natürlich nur, wenn es ein so vertrauensvolles Miteinander mit dem Vorstand gibt, wie das hier der Fall ist“, sagt Marina Weidner. Die ersten 13 Jahre habe sie zudem alleine die Aufgaben der Koordination übernommen – ehe deutlich geworden sei, dass der Arbeitsaufwand zu viel würde. „Außerdem war es nicht ganz einfach, Urlaubszeiten und Krankheitsausfälle zu überbrücken. Daher haben wir zunächst eine zweite Stelle auf geringfügiger Basis ergänzt“, sagt Georg Kalkum. Seit 2019 ist Andrea Fürst als zweite hauptamtliche Koordinatorin angestellt worden. „Wir ergänzen uns im Alltag sehr gut – ich bin Sozialpädagogin, meine Kollegin Krankenschwester“, sagt Marina Weidner.

Die Arbeit im Hospizdienst habe sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten durchaus verändert – gerade auch in Radevormwald. „Heute gibt es komplexere Familienverhältnisse, die man beachten muss. Und außerdem ist die SAPV-Versorgung in Rade mittlerweile sehr gut, so dass die Menschen medizinisch in Bezug auf Schmerzen deutlich besser versorgt sind“, sagt Marina Weidner. Das sei natürlich sehr gut und wichtig – und führe dazu, dass die Menschen länger und öfter zu Hause bleiben könnten.

Allerdings sei mittlerweile eine andere Konsequenz, dass der Hospizdienst immer wieder sehr spät dazu gerufen würde. „Das ist bisweilen schade, da es dann bisweilen vorkommt, dass die Menschen versterben, ehe wir die Begleitung leisten können. Daher wünsche ich mir schon, dass man sich früher an uns wendet.“

Ein Job, der siebis heute beeindruckt

Für Marina Weidner ist es eine Arbeit, die Freude bereitet. „Die Begegnungen mit den Menschen sind eindrucksvoll, oft begegne ich einem Menschen, der auf seinem letzten Weg ist – und es ist sofort ein Kontakt da. Das beeindruckt mich noch heute“, sagt sie.

Auf der anderen Seite sei Humor ein Teil der Arbeit. „Wir haben immer wieder viele, schöne Veranstaltungen, bei denen auch gelacht wird. Und auch in den Begleitungen kann viel Humor mitschwingen. Das ist auch etwas, das ich nicht missen möchte“, sagt sie.

Nicht zuletzt sei sie sehr dankbar dafür, dass sie mittlerweile die großzügigen Räumlichkeiten an der Kaiserstraße hätten. „Das ist schon deutlich komfortabler als am Anfang, als ich in einem Zimmer im Johanniterkrankenhaus gearbeitet habe“, sagt sie.

Termin

Der Hospizverein ist immer wieder auch auf Spenden angewiesen, um die Kosten für seine Arbeit zu decken. Der Remscheider Musiker Dr. Mojo, alias Klaus Stachuletz, veranstaltet im Bergischen immer wieder Benefiz-Konzerte für unterschiedliche Hospizvereine. Am nächsten Donnerstag, 24. August, tritt er mit seinem Blues-, Oldie- und Folk-Repertoire im Gemeindehaus der Martinigemeinde auf. Beginn ist um 19 Uhr.

