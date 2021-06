Bikerlärm belastet sehr viele Bürger

Bever

+ © Hans Dieter Schmitz Um diesen schmalen Streifen am Beverdamm geht es. Bürgermeister Dietmar Persian bezweifelt, dass allein die beiden Imbisswagen der Grund sind, warum im Sommer viele Motorradfahrer diesen Treffpunkt anfahren. © Hans Dieter Schmitz

Der Treff an der Bever bleibt ein Aufreger-Thema. Imbissbetreiber hat Klage erhoben.

Von Brigitte Neuschäfer und Karsten Mittelstädt

Jetzt im Winter ist es ruhig an der Bever. Die Motorradfahrer bleiben zu Hause, der Biker-Treff am Damm ist verwaist. Die Bürgerinitiative gegen diesen Treff und den damit verbundenen Motorradlärm auf den Zufahrtsstraßen hingegen hat sich deshalb nicht in den „Winterschlaf“ verabschiedet. Das machten zwei ihrer Vertreter, Franz-Günter Cantow und Harald Wuttke, am Montagabend deutlich. Sie nutzten den Infoabend der Kolpingsfamilie zur „Stadtentwicklung 2017“, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen und Bürgermeister Dietmar Persian gezielte Fragen zu stellen.

Das Interesse am Thema war auch bei den übrigen Besuchern groß. Offensichtlich wurde: Der im Sommer von Tausenden von Motorrädern ausgehende Lärm belastet viele Hückeswagener enorm, und das nicht nur im Umfeld der Talsperre. Der Widerstand wächst.

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt

Wuttke sprach von „massiv gestiegenen Besucherzahlen des Motorrad-Treffs“ und damit einhergehenden „unerträglichen Lärmbelästigungen“. Ein wesentlicher Grund für die gestiegene Attraktion des Treffs sind aus Sicht der Bürgerinitiative die Verkaufswagen am Beverdamm, die Imbiss, Eis und Getränke anbieten. Wuttke: „Nach unseren Recherchen stehen beide seit Jahren illegal im Außenbereich, da sie dort eine Baugenehmigung benötigen, aber sie, soweit wir wissen, nicht haben.“

Dem widersprach Bürgermeister Dietmar Persian: Die Betreiber der Imbisswagen standen demnach bis zum Ende des Vorjahres mit Genehmigung dort. Der Oberbergische Kreis habe ihnen die Sondernutzungserlaubnis erteilt. Der Kreis – und nicht die Stadt – sei als Inhaber der Fläche an der K 5 auch allein zuständig. Für 2017 gebe es keine Erlaubnis für die Sondernutzung, da der Kreis die Straße im Bereich des Damms ausbauen will und dafür auch angrenzende Flächen braucht.

Die Bürgerinitiative befürchtet, dass die Stadt den Flächennutzungsplan ändern und dann Baurecht am Damm schaffen will, so dass die Verkaufswagen nach dem Straßenumbau wieder dauerhaft dort aufgestellt werden können. Auch dem widersprach der Bürgermeister: „Wir werden sicher keinen Bebauungsplan aufstellen für zwei Verkaufsbuden, das wäre völlig unverhältnismäßig.“ Im Übrigen bezweifelte er, dass es wirklich die Imbisswagen sind, die die Kradfahrer zu Tausenden an die Bever locken: „Ausschlaggebend dürften die landschaftlich reizvollen Strecken sein, nicht die Pommes.“

Renzo Valenti glaubt, dass die Entscheidung längst gefallen ist

Unabhängig davon fordert die Bürgerinitiative, dass sich die Stadt auf die Seite der lärmgeplagten Hückeswagener stellt und nicht auf die der überwiegend auswärtigen Motorradfahrer, wie Cantow es formulierte. Seine Frage an Persian: „Nehmen Sie die Gesundheit der Bürger nicht ernst?“

Zu den Hückeswagener Bürgern gehört aber auch Renzo Valenti, dessen Familie schon seit Jahren einen der beiden Imbisswagen betreibt. „Wenn ich den Standort verliere, ist meine Existenz bedroht“, sagt er ganz klar.

Valenti fürchtet, dass die Entscheidung schon längst gefallen ist. Die Diskussion im März (siehe Ausbau der K5) sei eine Farce. „Ich wurde schon im November und ein zweites Mal zu Jahresanfang aufgefordert, eine Baugenehmigung vorzulegen.“ Die kann er natürlich nicht vorlegen, weil sie vorher nie gefordert wurde. Er hat einen Rechtsanwalt beauftragt und Klage erhoben.

AUSBAU DER K5

ORTSTERMIN Am Mittwoch, 15. März, treffen sich die Mitglieder des Kreisbauausschusses und des Hückeswagener Planungsausschusses zu einer gemeinsamen Sitzung. Einziges Thema ist der vom Kreis geplante Ausbau der K 5 im Bereich des Beverdamms und damit auch die Zukunft des Biker-Treffs dort. Die Sitzung ist öffentlich. Weil die Stadt von großem öffentlichen Interesse ausgeht, wird die Sitzung ab 17 Uhr nicht im Schloss stattfinden, sondern in einem größeren Raum . Vorher, ab 16 Uhr, findet ein Ortstermin am Beverdamm (K 5) statt.