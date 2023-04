Biker fährt bei Herweg in Traktor mit Güllefass

Hückeswagen. büba Am Donnerstagnachmittag wurde ein 29-jähriger Biker aus Wuppertal schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Hückeswagener (68) war um kurz nach 15 Uhr mit einem Traktor und einem angehängten Güllefass auf der B 483 in Richtung Rade unterwegs und wollte in Herweg nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen.