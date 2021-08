Biesenbach wird NRW-Justizminister

Landesregierung

Armin Laschet beruft den Hückeswagener in seine Regierungsmannschaft.

Der neue NRW-Justizminister kommt aus Hückeswagen und heißt Peter Biesenbach. Das hat der neue NRW-Ministerpräsident Armin Laschet soeben in Düsseldorf verkündet.

Peter Biesenbach (69) ist CDU-Urgestein, unter anderem machte er sich zuletzt als Chef des Untersuchungsausschusses zu den Vorkommnissen in der Silvesternacht in Köln bundesweit einen Namen. Der Jurist - er betreibt mit Kollegen eine Kanzlei in Hückeswagen, verheiratet ist er mit einer Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin aus Radevormwald - gilt aus ausgewiesener Experte seines Gebietes.

Und er ist ein politisches Schwergewicht in Düsseldorf. Justiz und Innere Sicherheit sind seine Kernthemen. Seit 17 Jahren vertritt er den Oberbergischen Norden als direkt gewählter Kandidat im Landtag - im Mai erreichte er in seinem Wahlkreis sogar die absolute Mehrheit mit 50,8% der Stimmen.

Er selbst hatte sich stets zurückgehalten, was seine Ambitionen angeht. „Ich weiß nicht, welche Aufgabe auf mich wartet. Darüber mache ich mir jetzt wirklich keine Gedanken“, sagte er unmittelbar nach der Wahl. Bei den Koalitionsverhandlungen mit der FDP saß er als CDU-Experte für Innere Sicherheit am Tisch.

Auch zwei weitere wichtige Ämter werden von Politikern aus der Region besetzt:

Künftiger Innenminister für Nordrhein-Westfalen wird Herbert Reul aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Bisher saß der CDU-Mann im Europaparlament - seinen Wahlkreis Bergisches Land (inklusive Remscheid und Umgebung) hatte er gewonnen. Im Europaparlament war Reul Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe.

Der künftige Wortführer der CDU in NRW kommt ebenfalls aus der Region: Bodo Löttgen wird Fraktionschef der Christdemokraten im Landtag. Löttgen stammt aus dem Oberbergischen Kreis. Zur Landtagswahl war dieser in zwei Hälften aufgeteilt - im Südkreis hatte Bodo Löttgen das Direktmandat geholt. neu