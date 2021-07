Biesenbach und Löttgen siegen klar

Landtagswahl

Peter Biesenbach hatte gut lachen. Er wurde mit frenetischem Beifall im Gummersbacher Kreishaus begrüßt. Biesenbach verbesserte sein Ergebnis von 2012 nochmals deutlich.

Die CDU siegt auch im Oberbergischen Kreis auf ganzer Linie. Peter Biesenbach aus Hückeswagen ist überglücklich.

Von Leif Schmittgen und Karsten Mittelstädt

Mit lautem Beifall wurde der Hückeswagener Peter Biesenbach am Abend im Gummersbacher Kreishaus begrüßt. Die Junge Union hatte sich gut vorbereitet auf den in dieser Höhe auch für Peter Biesenbach unerwarteten Wahlsieg. Im Kreissüden siegte mit Bodo Löttgen ebenfalls der CDU-Kandidat. 2012 musste sich Löttgen noch geschlagen geben.

Landrat Jochen Hagt tröstet die Wahlverliererin Regina Billstein. Die SPD-Kandidatin holte nur 29,99 Prozent der Erststimmen.

Mit fast 48 Prozent der Erststimmen legte Peter Biesenbach gegenüber 2012 (42,82 %) nochmals deutlich zu. „Ich bin sehr glücklich über das Ergebnis. Und ich bin mir sicher, wenn ich und Bodo Löttgen in fünf Jahren Bilanz ziehen, werden wir das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben.“ Biesenbach hofft sehr, dass es zu einer schwarz-gelben Koalition reicht. Eine Große Koalition kommt für ihn nur in Frage, wenn es gar nicht anders geht.

„Dass es zu einer Koalition mit den Grünen kommen wird, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wir werden jetzt die Punkte besprechen, die wir mit in die Koalitionsverhandlungen nehmen. Das Thema Sicherheit und Bildungspolitik stehen dabei ganz oben auf der Liste, wo wir auch nicht dran rütteln werden. Es war ein sehr großes Glücksgefühl für mich, mit einem so großen Vorsprung zu gewinnen.“

SPD-Kandidatin Regina Billstein konnte gegen den landesweiten Trend nicht ankämpfen. „Ich hatte zwar ein gutes Bauchgefühl, aber ich bin trotzdem Realist: Ich wusste, dass es schwer wird, in der CDU-Hochburg Oberberg durchzudringen. Ich habe versucht, mit viel Leidenschaft und Sachverstand bei den Menschen zu punkten. Das ist heute leider nicht wie erhofft honoriert worden.“ Trotz des Debakels für die SPD auch im Oberbergischen Kreis mit nur 27,11 Prozent der Zweitstimmen werde sie nicht in ein tiefes Loch fallen, sondern als Rechtsanwältin weiterarbeiten.

CDU Oberberg holte ein deutlich besseres Ergebnis als im Land

Die CDU holte auf Kreisebene mit annähernd 40 Prozent der Zweitstimmen ein noch besseres Ergebnis als auf Landesebene. Kein Wunder, das der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Flosbach guter Dinge war: „Es ist ein verrücktes Ergebnis, was mich sehr freut. Das liegt aber auch an den beiden Kandidaten, die schon seit 2005 und 2010 sehr gute Arbeit geleistet haben. Vielleicht werden beide Kandidaten ja auch höhere Aufgaben im Landtag übernehmen können“, vermutet Flosbach.

SPD-Bundestagskandidatin will jetzt kämpfen

Von der im September anstehenden Bundestagswahl will die SPD-Bundestagskandidatin Michaela Engelmeier nichts wissen. „Das war eine krachende Niederlage für uns, Glückwunsch an die CDU. Für uns heißt es: Jetzt erst recht“, sagt die SPD-Bundestagskandidatin.

Standpunkt von Karsten Mittelstädt

Zu den Wahlsiegern zählt ganz klar auch die FDP, die im Wahlkreis 24 (Oberberg Süd) 12,55 Prozent der Zweitstimmen erreichten. Annette Pizzato holte für die Liberalen im Wahlkreis 23 (Oberberg Nord) sogar 12,88 Prozent. „Das Wahlergebnis ist das Resultat unserer konsequenten Haltung. Wir haben klare Aussagen getroffen und haben aus unseren Fehlern der Vergangenheit gelernt. Die klare Richtung von Christian Lindner hat uns geholfen. Wir sind keine Lobbyistenpartei und das ist bei den Leuten angekommen“, meint die Radevormwalderin Annette Pizzato. Überrascht vom Wahlausgang ist auch ihr Parteifreund, der stellvertretende Landrat Prof. Dr. Friedrich Wilke: „Ich habe den Absturz der SDP und den parallelen Aufstieg der CDU so nicht erwartet.“

Uwe Söhnchen, Kandidat der Grünen im Nordkreis, sagte kopfschüttelnd: „Wir haben uns schlecht verkauft. Wir müssen jetzt weiter in die Zukunft schauen. Dass in fünf Jahren die Staus weg sein sollen, halte ich für Utopie“, sagte Söhnchen: „Vielleicht haben wir das Problem in 15 Jahren im Griff.“