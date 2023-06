Bierbörse bringt Urlaubsstimmung am Schloss

Gelungene Premiere mit Musik und kühlen Getränken – Zweite Auflage soll kommen.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Eigentlich sind die Jazz-Musiker Roman und Julian Wasserfuhr mit der Vorbereitung für ihre Konzerte beschäftigt. Dennoch haben sie in den vergangenen Wochen viel Zeit im heimischen Braukeller verbracht und standen am vergangenen Wochenende auch selbst in ihrem Schnaff-Bierstand auf dem Schlossplatz. Dort fand von Donnerstag bis Samstag das erste Bierdorf der Schloss-Stadt statt.

„Wenn es so eine Veranstaltung in Hückeswagen schon gibt, dann sollen die Besucher auch die Möglichkeit haben, Hückeswagener Bier zu trinken“, betonte Roman Wasserfuhr den Einsatz. Aber nicht nur das Hückeswagener Schnaff, sondern auch Dellmann’s aus Wermelskirchen, Braunbräu aus Wipperfürth, Vormann aus Hagen und weitere regionale, deutsche und internationale Biersorten waren vertreten. Dass das Bierdorf nur eine Woche nach dem Weinfest stattfand, schadete der Veranstaltung nicht. „Es gibt Wein- und es gibt Biertrinker, eventuell ist das Wochenende eher männlich geprägt“, vermutete Andrea Poranzke vom Stadtmarketing beim Fassanstich am Donnerstag.

Auf die Beine gestellt wurde die Bierdorf-Premiere vom Hückeswagener Stadtmarketing zusammen mit der Agentur Jürgen Kutter aus Bad Honnef. Die Organisatoren hatten ebenfalls dafür gesorgt, dass auch Nicht-Biertrinker und Kinder auf ihre Kosten kamen. So gab neben den Bierspezialitäten Cocktails, Sangria, Popcorn, Slush-Eis und verschiedene herzhafte Speisen. Musikalisch wurde es am Freitagabend mit DJ Sven. Am Samstag sorgte das Duo The Rox für Livemusik.

Über den guten Zuspruch und die vielen Besucher freute sich Kevin Gedert. „Solche Veranstaltungen sind ein Mehrgewinn für Hückeswagen“, sagte er. Es würde immer viel gemeckert, aber wenn etwas in der Stadt los ist, werde es auch angenommen – besonders bei schönem Wetter. „Das ist die Kultur, die ich im Bergischen liebe“, fügte er hinzu. Besonders schön zu sehen: Die heimischen Privat-Brauer besuchten sich gegenseitig an den Ständen. Es entstand sogar die Idee, gemeinsam eine Biersorte zu kreieren. „Das ist wie bei der Musik – man muss eine gemeinsame Ebene finden“, sagte Roman Wasserfuhr.

Schon zwei Stunden vor dem Fassanstich am Donnerstagnachmittag waren die ersten Interessenten auf dem Schlossplatz eingetroffen. „Da waren wir noch voll bepackt und beim Aufbau“, berichtete Ferdi Braun von Braunbräu aus Wipperfürth. Er hatte das naturtrübe Wipperfürther Hell und das Landbier mitgebracht. Einige kannten die Haus-Brauerei vom Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“ und fragten nach dem heißen Glühbier. „Das passt aber nicht zu den Temperaturen“, betonte Fredi Braun.

Aussteller brauen seit Januar für Hückeswagen

Seit Januar hatte er sich mit seinem Bruder Benny auf das Bierdorf vorbereitet und für die Hückeswagener Bier gebraut. Die Kollegen aus Wermelskirchen hingegen hatten anstatt Fassbier sechs verschiedene Biersorten in Flaschen in ihrem Angebot. „Wir setzen auf Vielfalt – bei uns findet jeder etwas“, sagten Simon Felbick und Caj Höfer von Dellmann‘s Bräu. Über die Möglichkeit, sich in der Schloss-Stadt zu präsentieren, waren sie sehr froh. „Das Format mit den heimischen Bieren ist super, denn wir können nicht mit den großen Brauereien konkurrieren“, sagte Felbick.

Freundesgruppe fährt mit Bollerwagen vor

Urlaubsstimmung kam an der Strandbar von Sandra Pinheiro-Boidernidis auf. Flaggen von Portugal, Spanien und Griechenland sowie ein großes Surfboard zierten den Bierstand. Auf den Sand hatte das Team bewusst verzichtet. „Das wollten wir der Stadt nicht antun“, sagte die Wirtin mit Blick auf den gepflasterten Schlossplatz. Experimentierfreudige konnten beim Bierdorf auch Bier-Mischgetränke mit Erdbeeren, Waldmeister oder Slush-Eis probieren. Christopher Fink kam mit Freunden und Bollerwagen von Wipperfürth bis nach Hückeswagen. „Ein paar Leute haben wir auf dem Weg verloren“, sagte er und lacht. Mit einem Braunbräu-Bier stärkte sich die Truppe für den Rückweg. „Es schmeckt sehr gut“, sagt Fink.

Zufrieden zeigte sich auch Stadtmarketing-Geschäftsführerin Monika Zöller nach dem dreitägigen Fest: „Es war eine großartige, rundum gelungene Veranstaltung.“ Aussteller und Besucher wären von der Atmosphäre und Stimmung am Schloss begeistert gewesen. Die Beteiligten werden sich noch einmal zusammensetzen und ein Resümee ziehen. Einem zweiten Bierdorf stehe nichts im Weg. „Was man einmal macht, ist Tradition“, betonte Monika Zöller.

Hausbrauereien etablieren sich

Definition: Eine Hausbrauerei ist eine Mikrobrauerei, in der das hergestellte Bier vorwiegend oder ausschließlich in einer der Brauerei angeschlossenen Gaststätte ausgeschenkt wird. Im Gegensatz zur Großbrauerei findet keine industrielle Produktion statt.

Vermarktung: Insbesondere von alteingesessenen Hausbrauereien erfolgt meist auch eine auf den Standort und die umgebende Region beschränkte Auslieferung. Ein Beispiel dafür ist die Brauerei Päffgen in Köln die ebenfalls beim Bierdorf vertreten war. Wegen der begrenzten Kapazität der Brauerei von 6000 Hektolitern jährlich ist der Verkauf von Päffgen auf wenige Kölner Gaststätten beschränkt.