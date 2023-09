BGV besucht Jülich mit Zitadelle und Park

Der Brückenkopfpark in Jülich lockt zu einem Spaziergang.

BGV-Abteilungen planen einen Tagesausflug.

Hückeswagen. Der letzte Tagesausflug führte die Abteilung Hückeswagen des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) nach Beyenburg, und das ist bereits mehr als vier Jahre her. Jetzt, nach der coronabedingten Zwangspause, soll es in Zusammenarbeit mit der Abteilung Radevormwald am Samstag, 16. September, zu einer Exkursion nach Jülich gehen. Darauf verweist BGV-Vorsitzender Ingo Schaffus. Wie Radevormwald gehörte auch Jülich einst zum Herzogtum Jülich-Berg.

Die Stadtführung zeigt die Entwicklung Jülichs von der römischen Etappenstation an der Rur über die mittelalterliche Stadt, die „italienische“ Renaissance-Stadtanlage bis hin zum Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg nach dem Idealstadt-Konzept des 16. Jahrhunderts. In der Zitadelle werden die Wehranlagen und die Ostfassade des Renaissance-Schlosses sowie die Schlosskapelle besichtigt. Zudem kann über das Gelände der Landesgartenschau 1998, den Brückenkopfpark, spaziert werden.

Um 7.45 Uhr fährt der Reisebus ab Haltestelle Bahnhofstraße und um 8 Uhr ab dem Radevormwalder Busbahnhof ab. Die Stadtführung und die anschließende Besichtigung der Zitadelle starten um 10 Uhr, für 12.30 Uhr ist das Mittagessen und für 16 Uhr ein Kaffeetrinken vorgesehen. Die etwa eineinhalbstündige Rückfahrt ins Bergische startet um 18 Uhr.

Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, 6. September, für die Hückeswagener bei Steffi Wolter unter Tel. 02192 92270 oder per E-Mail an wolter@stb-wolter.de und für die Radevormwalder bei Hans Golombek, Tel. 02195 30217, E-Mail an: hans.golombek@t-online.de. büba