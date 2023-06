Urteil für den „Hanf-Gärtner“ gefallen

Hückeswagener stand als Mitglied einer Bande vor dem Landgericht Wuppertal.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Etliche Polizeiwagen mitten in der Stadt sind für Hückeswagen keine Normalität. So war klar, als ein Großaufgebot der Polizei am 24. Oktober vorigen Jahres in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Goethetal eindrangen, dass hier ist etwas Besonderes im Gange ist. Wie sich später bestätigen sollte, hatte ein damals 18-Jähriger dort eine Hanfplantage aufgebaut. Er gehörte zu einem Netzwerk aus insgesamt sieben Männern, die illegal Marihuana produziert, geerntet und verkauft hatten. Jetzt fielen die Urteile gegen sie in zwei gesonderten Prozessen.

Der Stromzähler in dem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße dürfte „heißgelaufen“ sein, denn der junge Mann – von der Staatsanwaltschaft auch als „Gärtner“ bezeichnet – hatte Unmengen davon für das Wachstum der Hanfpflanzen verbraucht. So viel, dass etwa 150 Zwei-Personen-Haushalte ein Jahr damit hätten versorgt werden können. Das hatten die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf ergeben. An diesem Tag vor knapp acht Monaten waren zeitgleich zehn Objekte in Wuppertal, Hückeswagen und Düsseldorf von Beamten der bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Sechs Personen aus Wuppertal sowie der junge Mann aus Hückeswagen wurden festgenommen.

In Hückeswagen wurden 32 kg Marihuana sichergestellt

In Wuppertal-Barmen hatten die Polizeibeamten eine professionelle Plantage mit 1160 erntereifen Pflanzen, in der illegalen „Gärtnerei“ im Goethetal 116 Pflanzen entdeckt. Zudem stellten sie in Wuppertal 38 und in Hückeswagen 32 Kilogramm Marihuana sicher.

Vor dem 4. großen Strafkammer des Landgerichts Wuppertal waren vor einigen Tagen die Urteile gegen die fünf „Gärtner“ und „Ernter“ gefallen, darunter auch gegen den inzwischen 19-Jährigen aus der Schloss-Stadt.

Er erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten nach Jugendrecht. Das Strafmaß der Urteile für seine Komplizen im Alter zwischen 24 und 43 Jahren lag zwischen einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung bis zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten.

Der Hückeswagener war Mitte August von zwei damals 27 und 44 Jahre alten Wuppertalern angeheuert worden, damit er in der Schloss-Stadt die Aufzucht und Pflege der Hanfpflanzen übernimmt. Das berichtete Dr. Matthias Roth, Sprecher des Landgerichts, auf Anfrage unserer Redaktion.

Zuvor hatten die beiden Männer, die sich diese Woche in einem abgetrennten Verfahren vor einer anderen Strafkammer verantworten mussten, die Setzlinge aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt und später auch die drei „Ernter“ angeworben. Der inzwischen 27 Jahre alte Haupttäter wurde vom Landgericht Wuppertal wegen der Einfuhr und des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht unerheblichen Ausmaß zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. „Er hatte zwar den objektiven Sachverhalt eingeräumt, sich ansonsten aber nicht weiter auf die Vorwürfe eingelassen“, sagte Roth. Sein Komplize soll für vier Jahre und vier Monate hinter Gitter. Das Urteil für den 44-Jährigen fiel milder aus, weil er sich vollumfänglich geständig gezeigt und Aussagen zu den Mittätern gemacht hatte.