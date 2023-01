BEW warnt vor unseriösen Werbern

Herausgabe von Zählernummer und Adresse reichen für einen Versorgerwechsel aus.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Energiekosten sind in den vergangenen Monaten so stark gestiegen, dass für manchen ein Anbieterwechsel bei Strom und Gas attraktiv erscheint. Das nutzen unseriöse Werber aus, um per Telefon oder an der Haustür ein Geschäft zu machen. Der regionale Energieversorger, die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW), rät zur Vorsicht bei der Herausgabe persönlicher Daten. „Kunden sind zwar mittlerweile sensibilisiert, persönliche Daten wie Kontodaten nicht am Telefon oder an der Haustür herauszugeben“, sagt Pressereferentin Sonja Gerrath. „Aber die wenigsten wissen, dass schon durch die Herausgabe der Zählernummer und der Abnahmestelle ein Versorgerwechsel eingeleitet werden kann.“

Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen würden die Menschen am Telefon oder der Haustür zur Herausgabe von persönlichen Daten gedrängt. „Dabei geben die Vertreter widerrechtlich an, zum Beispiel in einer Kooperation oder auch im Auftrag der BEW zu handeln, und somit versuchen, die überraschten Kunden zu einem schnellen Vertragsabschluss mit einem Strom- oder Erdgasanbieter zu bewegen“, warnt Sonja Gerrath. Sie stellt klar, dass Mitarbeiter der BEW niemals Kundendaten an Dritte herausgeben oder telefonisch abfragen würden. Und in keinem Fall würden Kunden zu einem sofortigen Vertragsabschluss an der Haustür oder am Telefon gedrängt.

Wer auf diese Weise angesprochen wird, dem rät die BEW, Angebote stets in Ruhe zu prüfen und sich nicht zu einem Vertragsabschluss drängen zu lassen. „Rüde Werbemethoden sollten der Polizei gemeldet werden“, betont die Pressereferentin.

Hier sei besondereAufmerksamkeit geboten

Besondere Aufmerksamkeit sei geboten, wenn man zur Herausgabe persönlicher Daten wie die Kontoverbindung gebeten werde, der Werber mit unterdrückter Telefonnummer anrufe, Kundendaten abgefragt würden, das Angebot auffällig billig sei, das Angebot nur sofort abgeschlossen werden könne, versucht werde, Druck auf den Gesprächspartner auszuüben, der Telefonwerber aggressiv auftrete, der Telefonwerber die Fragen nicht ausreichend beantworten könne oder er ausgebe, im Auftrag des örtlichen Energieversorgers zu handeln.

In Zweifelsfällen können Kunden jederzeit bei BEW Rückfragen unter Tel. (0 22 67) 68 62 00 stellen. „Falls doch ungewollte Verträge unterzeichnet wurden, können Kunden von ihrem zweiwöchigen Widerrufsrecht Gebrauch machen“, rät Sonja Gerrath.