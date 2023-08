BEW plant Solarpark auf Flugplatz

Mit dem geplanten Solarpark könnten rund 200 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden.

Von Stephan Büllesbach

Wipperfürth. Noch ist die Fläche parallel zur Beverstraße in Wipperfürth eine grüne Wiese, auf der Motor- und Segelflugzeuge starten und landen. Am nördlichen Rand des Neye-Flugplatzes aber könnte es in einiger Zeit bläulich-schimmernd werden, denn der regionale Energieversorger, die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW), will dort entlang der Radtrasse und parallel zur Neye-Siedlung und dem künftigen Neubaugebiet Reinshagensbusch einen Solarpark errichten.

Mit einer Fläche von insgesamt gut 3600 Quadratmetern entstünde in unmittelbarer Nähe zur Hückeswagener Stadtgrenze eine der größten Photovoltaikanlagen im Bergischen.

„Die Gesamtanlage besteht aus 39 einzelnen Tischen, die aneinandergereiht werden“, heißt es in den Unterlagen der BEW. Jeder Tisch, der schräg zur Sonne hin ausgerichtet wird, soll eine Länge von 20,79 Metern und eine Höhe von bis zu 3,09 Metern haben. Die Leistung der Anlage wird nach aktuellen Berechnungen von 850 Kilowattpeak (kWp), umgerechnet etwa 850.000 Kilowattstunden (kWh), haben – damit könnten etwa 200 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden.

Als Ausgangslage für das PV-Projekt „Flugplatz Neye“ gilt das Ergebnis einer Potenzialstudie von 2022 für Windkraft und Freiflächen-Photovoltaikanlagen durch die Firma Nefino aus Hannover, ein Dienstleister im Bereich der Planung und Entwicklung von Wind- und Solarparks. Laut BEW ist in der Hansestadt sowohl für Windkraft als auch für Freiflächen-PV-Anlagen Potenzial vorhanden.

Als Standort hat der Energieversorger, an dem auch die Städte Hückeswagen und Wermelskirchen Anteile halten, den Flugplatz Neye ausgeguckt, weil „er eine ebene Fläche mit guter Sonnenausrichtung aufweist“. So könnten gleichzeitig die Voraussetzungen für einen klimaschonenden Flugbetrieb durch den LSV Wipperfürth geschaffen werden. Mit dessen Vorstand ist die BEW bereits im Gespräch.

Vor der Umsetzung des Projekts muss aber zunächst der Flächennutzungsplan geändert werden. Wenn die Politik der Nachbarstadt dann einen Bebauungsplan aufstellt, kann die BEW den Bauantrag für den Solarpark einreichen.

Allerdings sind auch die Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf involviert – letztere, weil sie für die Sicherheit des Flugbetriebs zuständig ist. Geklärt werden muss, ob dieser durch die PV-Anlage gestört werden würde. Etwa, in dem die Piloten von reflektierenden Sonnenstrahlen geblendet werden. Sollte die Bezirksregierung Köln dem BEW-Vorhaben zustimmen, wird der Energieversorger dazu mehrere Gutachten in Auftrag geben.

