BEW erzeugt den Strom für Hochbehälter

Auf dem Dach des Wiehagener Gebäudes wurde eine Photovoltaik-Anlage errichtet.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Schon seit vielen Jahren betreibt die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) sowohl auf den Dächern der eigenen Liegenschaften als auch auf gepachteten Flächen Photovoltaik-Anlagen – inzwischen auf mehr als 50 Dächern. Jetzt ist eine neue Anlage hinzugekommen: Auf dem Dach des Hochbehälters Raspenhaus in Wiehagen wurde eine PV-Anlage mit einer Leistung von knapp 25 Kilowatt-Peak (kWp) errichtet und in Betrieb genommen. „Verbaut wurden dabei insgesamt gut 60 Photovoltaik-Module“, berichtet Geschäftsführer Jens Langner auf Anfrage unserer Redaktion.

Der erzeugte Strom wird dabei direkt am Hochbehälter genutzt: Die Pumpen, die dafür sorgen, dass der Druck im Wassernetz der BEW in den höher gelegenen Bereichen von Wiehagen immer hoch genug ist, brauchen jährlich durchschnittlich etwas mehr als 60.000 Kilowattstunden (kWh) Strom. Die neue PV-Anlage kann diesen Bedarf etwa zu einem Viertel decken. So komme die BEW ihrem Ziel wieder ein Stück näher, einen möglichst hohen Anteil des Stroms für die eigenen Liegenschaften CO2-neutral selbst zu erzeugen und damit die CO2-Bilanz des Unternehmens zu verbessern, betont Langner.

In Hückeswagen sind 540 PV-Anlagen installiert

Nicht nur bei der BEW wurde gebaut, sondern in der gesamten Schloss-Stadt ist die Anzahl der Photovoltaik-Anlagen im ersten Halbjahr dieses Jahres kräftiger angestiegen als jemals zuvor. „In diesem Zeitraum wurden in Hückeswagen mit fast 90 Photovoltaik-Anlagen genauso viele Anlagen in Betrieb genommen wie im gesamten Jahr 2022“, sagt der BEW-Geschäftsführer. Insgesamt sind in Hückeswagen inzwischen 540 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 7400 Kilowatt installiert. Damit könnten knapp 2000 Haushalte ein Jahr lang versorgt werden.

Hückeswagens etwa 15.500 Einwohner werden von der BEW überwiegend mit Trinkwasser aus dem Brunnen in Kleineichen beliefert, gefördert wird es aus 30 Metern Tiefe. Vom Wasserwerk aus gelangt es zunächst in den Hochbehälter Am Raspenhaus, wo es meist nur für wenige Stunden verbleibt.

Dabei dient der Speicher auch als Puffer für Spitzenverbrauchszeiten, wie in den frühen Morgen- oder in den Abendstunden und an heißen Sommertagen, wo mehr Wasser für Garten, Pool gebraucht wird. Zudem sorgt der Hochbehälter für den richtigen Druck im Wassernetz.