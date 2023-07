Kommt bald der Blaualgen-Alarm an der Bever?

In den vergangenen zehn Jahren gab es bereits drei Mal Blaualgen-Alarm an der Bever-Talsperre.

Blaualgen sind an der Bever-Talsperre schon häufiger vorgekommen. Manche Arten können bei Hautkontakt durch Schwimmen oder Schlucken gesundheitsgefährdend sein. Wie ist die aktuelle Lage?

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Blaualgen sind an der Bever-Talsperre keine Seltenheit. Schon 2013, 2014 und 2018 waren sie dort in den heißen Sommern aufgetaucht – und das Kreisgesundheitsamt hatte vor ihnen gewarnt. Aktuell besteht zwar keine Gefahr, weil es zuletzt auch geregnet hatte und die Temperaturen nicht über einen längeren Zeitraum hoch waren. Die Gesundheitsämter des Oberbergischen Kreises und der Stadt Remscheid sowie der Wupper- und der Aggerverband weisen aber vorsorglich darauf hin, dass sich in den Talsperren der Region wieder vermehrt Blaualgen entwickeln könnten. Sind doch Hitze, Trockenheit und viel Sonnenschein ideale Bedingungen für deren Wachstum.

„Blaualgen kommen natürlicherweise im Gewässer vor“, berichtet Iris Trespe, Pressereferentin der Kreisverwaltung. Bei Massenentwicklungen führten sie jedoch zu Problemen. Bei Blaualgen handelt es sich um Bakterien (Cyanobakterien), die das Wasser blaugrün (cyan) färben und sich auf der Gewässeroberfläche ansammeln können.

Zurzeit gibt es keine Beeinträchtigung durch Blaualgen an den offiziellen Badestellen der Wupper-, Bever-, Agger-, Lingese- und Brucher-Talsperre. Dort ist das Baden uneingeschränkt möglich. „Wir schicken zur Beprobung und Sichtung an den Badestellen auch regelmäßig unsere eigenen Hygienekontrolleure raus“, versichert Ralf Schmallenbach, Dezernent für Gesundheit, Jugend und Soziales des Oberbergischen Kreises. Die regelmäßigen Untersuchungen der Gesundheitsämter an den Badestellen zeigten aktuell auch eine sehr gute Wasserqualität. Doch abseits der offiziellen Badestellen an der Lingese-Talsperre in Marienheide hat der Wupperverband bereits erste kleinere Blaualgen-Entwicklungen beobachtet, die sich nach dem Wetterumschwung wieder verflüchtigt hatten.

Blaugrüne Schlieren sind ein typisches Anzeichen

Sollten plötzlich Blaualgen an Talsperren auftreten, sind unter anderem geringe Sichttiefen ein Zeichen dafür. Das Wasser ist dann getrübt, und an der Oberfläche bilden sich blaugrüne Schlieren. „Wenn diese Anzeichen auftreten, sollte der Kontakt mit dem Wasser vermieden werden“, warnt Iris Trespe.

Die meisten Blaualgenarten sind für den Menschen harmlos und führen durch Zerfall zu einem unangenehmen Geruch. Einige können jedoch Toxine (Giftstoffe) bilden. Bei hohen Konzentrationen der Blaualgen können bei Menschen Symptome auftreten wie allergische Reaktionen, Hautreizungen oder Ohrenschmerzen, bei Verschlucken Übelkeit, Durchfall und Erbrechen. Besonders Kleinkinder und empfindliche Menschen sollten nicht in Kontakt mit Blaualgen kommen. Eine gesundheitsschädigende Wirkung können Blaualgen auch auf Hunde haben. Daher sollten sie in diesen Bereichen nicht ins Wasser gelassen werden. Badegästen wird grundsätzlich empfohlen, aufmerksam zu sein, da Blaualgen-Ansammlungen von Wellen- und Windbewegungen verteilt und wieder aufgelöst werden können. Aktuelle Infos zur Wasserqualität der oberbergischen Badegewässer gibt es auf

www.obk.de/badegewaesser