Das Wasser der Bever ist „sehr gut“

Es war ein heißes Wochenende – entsprechend voll war es an der Bever-Talsperre.

Hückeswagen. Die gute Nachricht für alle, die da waren, oder in den kommenden, warmen Tagen hin wollen: An allen vier offiziellen Badestellen – den Campingplätzen I und II, Käfernberg und „Zornige Ameise“ – ist die Qualität des Badegewässers sehr gut. Das hat die jüngste Messung des Kreisgesundheitsamts ergeben.

Bis zum Ende der Badesaison Mitte September werden monatlich Proben an den vier Badestellen entnommen. Übrigens: Wer mit dem Auto oder Motorrad anreist, sollte bedenken, dass der Beverdamm weiterhin wegen der Verbreiterung des Gehwegs gesperrt ist. Parkplätze stehen am Westufer zur Verfügung. Darunter ist der kostenfreie Parkplatz an der Einfahrt zur „Zornigen Ameise“, den die Stadt seit zwei Jahren anbietet. -büba-