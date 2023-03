Betriebe werben um Azubis und Fachkräfte

Die Schreinerei Osenberg ist am 12. Mai auch bei der dritten Auflage der „Nacht der Unternehmen“ dabei. Insgesamt präsentieren sich an diesem Tag 15 Hückeswagener Industrie- und Handwerksbetriebe sowie Dienstleister.

Zum dritten Mal findet am 12. Mai die „Nacht der Unternehmen“ statt.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Der Anlass ist eigentlich ein freudiger. Haben sich doch die Vertreter der 15 Betriebe und Dienstleister im Werk 2 der Firma Pflitsch an diesem Morgen getroffen, um letzte Details für die dritte „Nacht der Unternehmen“ abzustimmen. Doch Gastgeber Roland Lenzing hat zunächst schlechte Nachrichten, die mit der Veranstaltung in gut sechs Wochen durchaus zusammenhängen. „Dieses Jahr ist ein ganz schlechtes Ausbildungsjahr“, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter, um gleich auf den Anlass des Treffens zu schwenken: „Bei der ,Nacht der Unternehmen‘ wollen wir die Jugendlichen an die Hand nehmen, damit sie bei uns passende Ausbildungsplätze finden können.“

Auch bei vielen anderen Industrie- und Handwerksbetrieben hat sich der Fokus geändert: Lag der bei den ersten beiden Veranstaltungen 2012 und 2016 darauf, ihre Unternehmen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, so ist das am 12. Mai zwar auch weiterhin der Fall. Die „Nacht der Unternehmen“ soll aber hauptsächlich dazu genutzt werden, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Fehlen doch in vielen Bereichen neben Auszubildenden vor allem Facharbeiter. So sagt etwa Katja Leidenberger von der Firma allomess: „Unser Fokus liegt auf Fachkräften.“ Schreinermeister Lars Osenberg wiederum will „jungen Menschen zeigen, was wir machen“.

Letztmalig hatte es 2016 eine „Nacht der Unternehmen“ gegeben, bei der örtliche Betriebe interessierten Besuchern einen Blick hinter die Kulissen gestatteten. „Wir wollen dieses Angebot alle vier Jahre machen“, sagt Bürgermeister Dietmar Persian. Turnusgemäß wäre demnach die dritte Auflage schon für 2020 vorgesehen gewesen, doch das verhinderte ein Virus. Auf Initiative verschiedener Unternehmen und mit Unterstützung des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung der Stadt einigten sich alle Beteiligten nun auf den 12. Mai als Termin für die dritte „Nacht der Unternehmen“.

Diese Teilnehmer sind dann dabei und präsentieren sich von 15 bis 22 Uhr ihren Besuchern: Klingelnberg (Peterstraße und Gustav-Adolf-Klingelnberg-Straße), Pflitsch (Ernst-Pflitsch-Straße und Georg-Schaeffler-Straße), Joh. Clouth GmbH & Co. KG (Johann-Clouth-Straße), Magurit Gefrierschneider (Clarenbachstraße), arcus Treppen (Heinrich-Schicht-Straße), allomess GmbH (Henry-Ford-Straße), Kurtz und Paffrath (Scheideweg) Landbäckerei Bauer (Georg-Schaeffler-Straße), Helmut Pfeiffer GmbH & Co. KG (Clarenbachstraße), Schreiner Osenberg (Heinrich-Schicht-Straße), Elektrotechnik Schneider (West 2), Rollentechnik vom Stein (Stahlschmidtsbrücke), Stadtverwaltung (Bürgerbüro, Bahnhofsplatz), BEW (Bahnhofstraße) und 3-Städte-Depot mit Berufskolleg (Peterstraße 75).

Die Besucher sollen an diesem Tag einen Einblick in die Betriebe und den Arbeitsalltag am Ort erhalten – so können etwa Kinder sehen, wo ihr Vater oder ihre Mutter arbeitet. „Bei der ,Nacht der Unternehmen‘ wird es die einmalige Möglichkeit geben, die Firmengelände zu besichtigen und einen Einblick in die Produktionsprozesse und den Arbeitsalltag zu bekommen“, versichert der Bürgermeister. Gleichzeitig können sich Interessierte in dem Unternehmen umschauen, wo sie später vielleicht einmal arbeiten oder eine Ausbildung beginnen. „Dort wird jungen und mittelalten Menschen aufgezeigt, welche Möglichkeiten sie hätten“, sagt Persian. An diesem Tag könnten sie erste Gespräche führen für ein Praktikum, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.

Wenn die Besucher am 12. Mai unterwegs sind, dürften sie auf eine Besonderheit stoßen, auf die Roland Lenzing aufmerksam macht: „Es ist schon interessant, wie viele Weltmarktführer wir in Hückeswagen haben“, sagt er und schließt sein eigenes Unternehmen, das Kabelverschraubungen und Kabelkanäle herstellt, nicht aus. Die Unternehmen würden Nischen besetzen in ihrem Bereich. Persian betont: „Die Hückeswagener Wirtschaft bietet vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten und ein breites Portfolio an Leistungen.“

Das bietet vor allem der größte Arbeitgeber in der Schloss-Stadt, die Firma Klingelnberg. „Unsere Mitarbeiter werden zeigen, was sie machen – und das auch ihren Familien“, sagt Christoph Küster, Finanzvorstand (CFO) der Klingelnberg-Gruppe. „Wir werden dann auch unsere neue Halle in West 2, in die wir 20 Millionen Euro investiert haben, bestimmt nicht ungeöffnet lassen.“ Dort werden große Stirnrad-Maschinen, die bei der Windkraft und E-Mobilität eingesetzt werden, montiert. „Wir sind stolz darauf, das dann auch zu zeigen.“ Bei der Firma Magurit, die Gefrierschneidemaschinen herstellt, werden laut Geschäftsführer Andreas Hager „sämtliche Abteilungen besetzt sein, um die entsprechenden Berufe zu zeigen“.

Bei der arcus-Schreinerei wird das Hauptaugenmerk auf die Produktion gelegt: „Wir zeigen, was vorne rein- und hinten wieder rauskommt“, berichtet Geschäftsführerin Nina Stockebrand. Die BEW stellt anhand von praktischen Übungen ihre technischen Berufe vor, die Stadtverwaltung hat laut Bürgermeister ebenfalls „interessante Arbeitsplätze“ zu bieten, und das Berufskolleg macht zusammen mit dem 3-Städte-Depot Werbung für seine „Zukunftsschmiede“ im MINT-Bereich. Auch die übrigen Teilnehmer werden jeweils aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeitswelt geben.

„Wir möchten mit der ,Nacht der Unternehmen‘ ein einfaches und attraktives Angebot für Hückeswagenerinnen und Hückeswagener, aber auch für die Bewohner der umliegenden Städte bieten, sich das Angebot und die attraktiven Arbeitsmöglichkeiten in Hückeswagener Betrieben anzusehen“, betont Persian. Er ist erfreut, dass so viele Firmen bei dieser Aktion mitmachen. „Ich bin mir sicher, dass es dabei viele interessante Einblicke geben wird.“ Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder Besucher kann frei bei den beteiligten Unternehmen vorbeischauen.

Hintergrund

Unterwegs: Es wird keinen Shuttle-Service mehr geben, denn der war bei der vorigen Veranstaltung kaum angenommen worden.

Anfahrt: Die Besucher müssten mit eigenen Fahrzeugen fahren; Parkplätze stehen zur Verfügung.