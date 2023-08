Besucher werden durch Innenstadt geleitet

Neue Infotafeln begleiten Besucher durch die Hansestadt. Dazu kommt ein neues Leitsystem für sehbehinderte Menschen.

Wipperfürth. Der Innenstadtausbau von Wipperfürth ist zwar längst abgeschlossen, jetzt konnte noch ein Haken hinter eines der letzten Projekte des Integrierte Handlungskonzepts Innenstadt gesetzt werden: Zwölf neue Info-Tafeln weisen den Besuchern den Weg durch die Hansestadt. Laut Stadtsprecherin Tanja Reinhold wurde in der Innenstadt ein neues Leitsystem für Fußgänger installiert, das die Besucher zu den prägnanten Punkten führen soll. Zusätzlich wird auf barrierefreie Wege hingewiesen. „Die Beschriftung erfolgt durch eine erhabene Profilschrift, die auch von sehbehinderten Menschen erkannt wird.“

An folgenden Standorten stehen die neuen Schilder: Parkplätze Ohler Wiesen, Gartenstraße und Dr.-Eugen-Kersting-Straße (Parkplatz Altstadt sowie Aufgang Ellers Ecke), am Hausmannplatz (zwei Tafeln), der Bankengasse, auf dem Marktplatz, an der Evangelischen Kirche am Durchgang zum Surgères-Platz (Busbahnhof), an der Unteren Straße (Höhe Mühlenweg), an der Ellers Ecke sowie am Radweg Wupperstraße in Höhe des Jugendamts. büba

