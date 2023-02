Präsident der Gala-Sitzungen: „Beste Ideen sind noch nie bei O-Saft entstanden“

Tobias Bosbach, Präsident der Gala-Sitzung der Kolpingsfamilie, kribbelt’s angesichts der bevorstehenden „heißen Phase“ des Karnevals in den Händen. Und nicht nur ihm nach drei Jahren jecker Pause.

Tobias Bosbach, Präsident der Hückeswagener Gala-Sitzung, spricht über entbehrungsreiche Zeit und die Freude auf die „jecke Zick“.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Kolping Alaaf, Herr Bosbach. Nach drei Jahre ohne richtigen Karneval eine Frage zum Aufwärmen: Auf einer Skala von Null bis Zehn – wo hoch ist der jecke Kribbelfaktor?

Tobias Bosbach: Elf! Von Tag zu Tag mehr. Es kribbelt, glaube ich, allen wieder in den Fingern. Nächsten Sonntag geht es endlich wieder los. Kolping Gala-Sitzung!

Eine andere Antwort wäre auch schwer zu verkraften gewesen. Wie macht sich dieses Kribbeln bemerkbar?

Bosbach: Indem es eine Zeitrechnung vor oder nach Karneval gibt. Ich bin froh, dass ich mich auf meinen Arbeitskreis verlassen kann – knapp 20 Personen von der Kolpingsfamilie. Jeder hat seine Aufgaben, trotzdem geht in der jetzigen Zeit sehr oft das Telefon für Absprachen auf dem kurzen Dienstweg.

Und ab wann kehrt der jecke Bazillus für die fünfte Jahreszeit zurück?

Bosbach: Das ist eine lustige Frage. In der Weihnachtszeit nerve ich meine Familie schon mit dem einen oder anderen gesungenen Karnevalslied – ich muss mich ja früh genug vorbereiten. Das erste Treffen innerhalb der Kolpingsfamilie findet Mitte Dezember statt. Dort werden die ersten Vorbereitungen für jede einzelne Veranstaltung begonnen. Ab Januar treffen wir uns dann jeden Sonntag, um alles vorzubereiten.

Zuletzt konnte 2020 richtig Karneval gefeiert werden, dann kam Corona. Wie verkraftet ein Präsident der Kolping-Sitzung diese drei dunklen Jahre ohne Jecke, Raketen, Kamelle, Strüßjer und Bützchen?

Bosbach: Eigentlich sehr gut. Durch die digitalen Sitzungen haben wir die Zeit sehr gut überbrückt. Allerdings fehlten mir tatsächlich der Rosenmontagszug und die jecken Narren am Straßenrand – und da meine ich nicht nur die Bützchen!

Die Kolpingsfamilie hat in der schlimmen Zeit 2021 und 2022 versucht, wenigstens etwas Buntes, Licht und Jeckes in die Welt zu transportieren, indem Sie eine digitale Gala-Sitzung vorbereitet hatte. Wie groß war der Spaßfaktor dabei?

Bosbach: Sehr hoch. Die besten Ideen sind noch nie bei einem Orangensaft entstanden. . . Erst stand ich dem Ganzen skeptisch entgegen. Es war schon schwierig, mit Stephan Teders eine Gala-Sitzung zu moderieren, bei der man keinerlei direkten Kontakt zu den auftretenden Akteuren hatte. Vorteil war: Man konnte bei jedem Versprecher neu drehen.

Dann gibt also noch genug Material für ein Best of?

Bosbach: Auf alle Fälle! Nochmals ein großes Dankeschön an alle, die diese zwei Jahre mit durchgezogen haben. Es war ein wirklich großes Stück Arbeit.

Geht jetzt alles wieder zurück auf Normal? Oder besteht immer noch Angst vor dem unsichtbaren Spaßverderber, der wie eine mexikanische Biersorte heißt?

Bosbach: Angst habe ich keine. Corona hat die Welt im Großen und Kleinen komplett verändert. Das Virus werden wir leider nicht mehr los, also lernen wir mit ihm umzugehen.

Seit wann bereiten sich die Kolpingjecken auf die nun 91. Gala-Sitzung vor?

Bosbach: Das weiß ich tatsächlich nicht. Jeder bereitet sich alleine vor. Manche sind schon lange fertig, andere haben erst ein paar Zeilen auf dem Blatt.

Wie wird eigentlich der Programmablauf festgelegt?

Bosbach: Den Programmablauf erstelle ich tatsächlich traditionell am Karnevalssonntag. Seit ich einmal meine lang geplante Ansprache bei Kolping-Wirt Walter Milone am Tresen eine Stunde vor Sitzungsbeginn komplett neu geschrieben habe, starte ich erst Karnevalssonntag mit meine finalen Vorbereitungen.

Auf was können sich die Besucher am Karnevalssonntag, 19. Februar, ab 17.11 Uhr, im Saal des Kolpinghauses besonders freuen?

Bosbach: Auf Altbewährtes, auf ein neues Kinderprinzenpaar und auf ein paar neue Auftritte. Kurzum: Fünf Stunden Hochkaräter am Band.

Wie ist denn die Nachfrage nach Karten? In normalen Jahren waren die ja ratzfatz weg.

Bosbach: Tatsächlich gibt es noch Karten. Schnell sein lohnt sich also.

Sie haben, wie alle anderen Jecken auch, drei Jahre auf den „richtigen“ Karneval verzichten müssen. Wie schwer ist das für einen Sitzungspräsidenten?

Bosbach: Ich lebe noch. „Aus Spaß an der Freud’“ ist seit Jahrzehnten das Motto des Kolpingkarnevals. Gottseidank müssen wir vom Karneval nicht leben. Außerdem war Karneval ja nicht drei Jahre weg. Seelische Schmerzen hatte ich nur, als ich Rosenmontag tatsächlich arbeiten musste. . .

Hand auf das Narrenherz: Gibt es eigentlich ein sinnvolles Leben ohne Karneval?

Bosbach: Ja. Wer mich kennt, weiß das auch.

Hintergrund

Termin: Die 91. Gala-Sitzung der Kolpingsfamilie startet traditionell am Karnevalssonntag, 19. Februar, 17.11 Uhr, im Saal des Kolpinghauses.

Eintritt: Karten zum Preis von 15 Euro können unter kolping-hueckeswagen.de oder Tel. (02192)932435 (Bosbach) bestellt werden. Es gibt noch Restkarten.