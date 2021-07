Beste Azubis der Schloss-Stadt beeindrucken

Ausbildung

+ © Wolfgang Weitzdörfer Ehrung im Rathaus: Bürgermeister Dietmar Persian (l.) und IHK-Geschäftsführer Michael Sallmann (2. v. r.) mit den „ausgezeichneten“ Azubis (v. l.) Jan-Christian Keller, Ella Usinger und Christian Blumberg. © Wolfgang Weitzdörfer

Bürgermeister Dietmar Persian empfing die Einser-Absolventen zu einer Ehrung.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Herausragende Leistungen sollen entsprechend gewürdigt werden. Deswegen lädt Bürgermeister Dietmar Persian seit einigen Jahren zusammen mit Michael Sallmann, IHK-Kreisgeschäftsführer Oberberg, die jeweils besten Absolventen des Jahres zu einer kleinen Ehrung ins Rathaus ein. Drei der fünf „ausgezeichneten“ Hückeswagener Azubis waren jetzt ins Rathaus gekommen. Sie reihten sich ein in 71 von insgesamt 1300 Absolventen im Oberbergischen Kreis, die die Note eins in ihrem Ausbildungsabschluss erreicht hatten.

„Ihre hervorragende Leistung zeichnet nicht nur ihr persönliches Engagement aus, sondern ist auch ein leuchtendes Beispiel für die Vielfalt unserer Wirtschaftsregion im Bergischen und speziell in Hückeswagen“, betonte Persian. Sallmann freute sich ebenfalls über die Einladung ins Schloss. „Ich finde diese Termine am Jahresende immer sehr schön, weil ich dann im Gegensatz zur großen Bestenehrung der IHK mit den vielen Absolventen auch einmal Zeit und Gelegenheit habe, die Geschichten der jungen Menschen ein wenig näher kennenzulernen.“

Jan-Christian Keller ist erst seit zweieinhalb Jahren in Deutschland

Für Christian Blumberg, der bei der Johann Clouth GmbH im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg seine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht hatte, war es bereits die zweite Ausbildung. „Ich habe zunächst eine Banklehre gemacht, das war dann aber nicht so meins. Also habe ich den Industriekaufmann noch drangehängt“, sagte der Hückeswagener, für den es nahtlos weiterging: „Ich bin bei Johann Clouth unbefristet als Finanzbuchhalter übernommen worden.“

Ella Usinger absolvierte bei Recknagel Präzisionsstahl in Kobeshofen ihre Ausbildung zur Maschinen- und Anlagenführerin mit Bravour. Aus privaten Gründen wollte sie zwar nicht bei der Firma weitermachen, betonte aber, wie sehr ihr das Handwerkliche schon immer gefallen hatte.

469 MAL „SEHR GUT“ AUSBILDUNGSBERUFE Im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Köln, zu dem auch Hückeswagen gehört, gibt es zirka 150 verschiedene Ausbildungsberufe. EINSER-NOTE Im Kammerbezirk machten 11 042 junge Menschen ihre Prüfungen, davon schnitten 469 mit der Note „Sehr gut“ ab. Im Oberbergischen Kreis waren es 71 von etwa 1300.

„Ich war schon als Kind sehr interessiert und habe immer alles mögliche auseinander- und wieder zusammengebaut“, erzählte die Hückeswagenerin. Die Geschichte von Jan-Christian Keller war indes noch ein wenig eindrucksvoller. „Ich bin erst seit zweieinhalb Jahren in Deutschland, ich komme eigentlich aus Marseille“, berichtete er. Nach Deutschland sei er durch der Gefährdetenhilfe gekommen. „Ich hatte große Drogenprobleme und wollte die in den Griff bekommen. In Scheideweg habe ich zunächst in einer Wohngruppe gelebt, dann habe ich in zwei Jahren meine Ausbildung zum Verkäufer absolviert“, sagte der junge Mann. Eigentlich habe er sie gar nicht machen wollen, habe es dann aber doch probiert. „Zum Glück konnte ich schon ein bisschen Deutsch, aber es war schon sehr schwer am Anfang.“ Beinahe habe er seine Ausbildung im Erlebnispark Scheideweg wegen der Sprachschwierigkeiten abgebrochen. „Aber dann habe ich es doch durchgezogen“, sagte Keller.

Und das mit Bravour, wie sein erstklassiges Abschlussergebnis zeigte. Jetzt will er die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann dranhängen. „Und danach will ich vielleicht etwas mit Betriebswirtschaft machen“, sagte Keller. Diese Leistung wurde auch von den anderen Absolventen gewürdigt: „Das ist ganz schön eindrucksvoll“, sagte etwa Blumberg.

Nicht anwesend bei der Ehrung waren der Hückeswagener Enes Kadir Bankaoglu, der seine Ausbildung zum Fachpraktiker im Verkauf beim Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) in Gummersbach gemacht hatte, und Till von der Heyden, der beim Wipperfürther Unternehmen Voss Automotive zum Industriekaufmann ausgebildet worden war.