Beschwingt-beschaulicher Irish-Folk-Abend

Reger Publikumszuspruch für das Konzert der Old Sheep Streetband in Hückeswagen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Der Treppenaufgang hinter der Bühne erstrahlte am Freitagabend in sattem Grün, was passte. Denn die Old Sheep Streetband mag zwar aus dem Ruhrgebiet den Weg ins Bergische gefunden haben – die Musik, die das Trio mitgebracht hatte, ist dafür irischer als Guinness und die namensgebenden Schafe zusammen.

Jens und Susi Schumann sowie Yasmin Schöb brauchten keine Mikrofone oder Verstärker. Ihre Musik, die von Fiddle, Gitarre und Bodhrán, der irischen Rahmentrommel, getragen wurde, und über der immer wieder der einschmeichelnde Gesang Jens Schumanns oder kräftiger gemeinsamer Chorgesang thronte, wollte keine Lautstärke-Rekorde brechen.

Gut 40 Zuhörer waren ins Kultur-Haus Zach in Hückeswagen kommen, die Lust auf Jigs, Reels und die eine oder andere Polka hatten. Eigentlich wäre das Trio noch um Kontrabassist Burghart Bannach verstärkt gewesen, doch der konnte nicht. Ursprünglich sollte der Auftritt schon am 12. Mai stattfinden.

Das Publikum fühlte sich von der Musik blendend unterhalten

Es ist nicht die wilde und spritzige Variante des Irish Folk, den sich die Old Sheep Streetband auf die Fahnen geschrieben hat. Vielmehr ging’s beschwingt-beschaulich zu, auch wenn die Stimmung eher fröhlich als melancholisch war. Dabei durfte nicht vergessen werden, dass die Musik von der Grünen Insel oft auch eine Art Katharsis für die vielfältigen Probleme des Landes darstellt. Romantische Vorstellungen sind sicher das eine und hatten auch im Programm der Band ihre Berechtigung. Genau wie die eher unschönen Themen, etwa die Konflikte mit dem großen Nachbarn England, Hungersnot oder Armut.

Das wurde aber immer so umgesetzt, dass das Publikum sich von der Musik blendend unterhalten fühlte.

Das Zusammenspiel des Trios war beeindruckend – wenn etwa die instrumentalen Abfahrten in „The Rake“ ertönten, das vor allem von der Band The Irish Rovers bekannt sein dürfte. Dabei wusste vor allem Yasmin Schöbs Geigenspiel zu begeistern, und es wurde klar, dass hier immer auch ein großes Maß an Leidenschaft mit im Spiel war. Dennoch überwog das Langsame, Ruhige in der Musik. Dabei kamen die Feinheiten in der Melodieführung und der Instrumentierung deutlich besser zur Geltung. Ein wenig hing es auch davon ab, wie nachdrücklich und intensiv gespielt wurde. So manches Mal, etwa bei „Call For Some Water“, wurden dann sogar innerhalb nur eines Stückes gleich beide Stilrichtungen bedient – die erste Hälfte geradezu melancholisch, die zweite wie entfesselt.