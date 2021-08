Bernd Stelter tritt im Forum auf

Austritt

+ © Ulli Preuss Bernd Stelter tritt im Mai im Forum auf. © Ulli Preuss

Er ist erfolgreicher Kabarettist, Buchautor, Karnevalist, Liedermacher, und er kommt nach Hückeswagen: Bis Bernd Stelter allerdings im Forum auftritt, werden noch Monate vergehen.

Der Vorverkauf für die Veranstaltung am 15. Mai, 20 Uhr, im Forum beginnt aber schon in diesen Tagen. Stelter kommt mit seinem Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, Tel. (0 21 92) 40 24, im Bürgerbüro, Tel. (0 21 92) 88 800 und in der Bergischen Buchhandlung Wipperfürth, Tel. (0 22 67) 82 83 40.

Mittwoch, 15. Mai, 20 Uhr, Forum