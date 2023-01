Bergisches Fachwerk aus Nudelteig

Maria Wiegand ist Immobilienmaklerin und hat sich ein besonderes Werbegeschenk einfallen lassen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Maria Wiegand hat sich auf ein ur-bergisches Thema spezialisiert: Die 39-jährige Hückeswagenerin ist Immobilienmaklerin mit dem Schwerpunkt auf Fachwerkhäuser. Seit 2018 wollte sie ihre Leidenschaft für die charakteristischen Häuser in Grün-Schwarz-Weiß zum Beruf machen, 2019 bildete sie sich zur Immobilienmaklerin mit IHK-Abschluss weiter. Und mittlerweile hat sie schon mehrere Häuser an neue Eigentümer gebracht. Da hatte die Maklerin eine neue Idee in ihrem Mikrokosmos der Fachwerkhäuser.

„Beim Verkauf ist es traditionell so, dass man den Kunden bei der Übergabe ein kleines Geschenk überreicht – Pralinen, einen Blumenstrauß oder eine Flasche Sekt“, sagt sie. Das habe sie allerdings immer schon als etwas unpersönlich empfunden. „Ich habe schon öfter gedacht, dass ich in diesem Zusammenhang etwas Eigenes und Besonderes machen will“, sagt Wiegand.

Darüber kam sie mit Stefanie Holberg vom Radevormwalder Landbauernhof Hof Holberg ins Gespräch. „Wir holen dort schon seit Jahren unsere Eier und Nudeln“, erzählt Maria Wiegand. Stefanie Holberg wiederum sei bereits Kundin der Immobilienmaklerin gewesen. „Sie hatte die Idee, Fachwerknudeln zu verschenken“, sagt die 39-Jährige: Nudeln in Form eines Fachwerkhauses.

Damit der Teig in dieser Form verarbeitet werden kann, muss eine Matrize erstellt werden. „Im Hof Holberg werden die Nudeln von Hand gemacht, ebenfalls in verschiedenen Formen“, sagt Maria Wiegand. „Stefanie und Dirk Holberg verwenden Nudelmaschinen der süddeutschen Firma Sela, und ich habe Kontakt zu der Firma aufgenommen“, berichtet die Maklerin. Sie habe einfach eine gezeichnete Skizze schicken sollen, damit überprüft werden könne, ob eine solche Matrize hergestellt werden kann. Das war kein Problem: Zwei Wochen später lag die fertige Matrize aus Metall in der Post.

+ Die Hückeswagenerin Maria Wiegand ist eigentlich Maklerin, stellte jetzt aber in der Radevormwalder Nudel-Manufaktur Hof Holberg Nudeln in Form von Fachwerkhäusern für Werbegeschenke her. © Wiegand

„Das war schon ein aufregender Moment, die Matrize in der Nudel-Manufaktur in Rade zum ersten Mal auszuprobieren“, erinnert sich die 39-Jährige. Nudelteig ist ja nicht gleich Nudelteig, und so hat sich Maria Wiegand zum einen für Dinkelmehl entschieden: „Außerdem einmal mit Spinat, damit sie grün sind, wie die Fensterläden an den bergischen Fachwerkhäusern.“

Nachdem der Teig fertig gewesen sei, habe sie mit Stefanie Holberg die Fachwerknudeln hergestellt. „Die Nudeln sind aus der Maschine in einen Behälter gefallen, das war ein tolles Erlebnis“, sagt Maria Wiegand. Die Nudeln müssen dann mehrere Stunden getrocknet werden, ehe sie in Pakete verpackt werden. Am Ende konnte sie etwa 80 Pakete zu je 250 Gramm mit grünen und gelben Fachwerknudeln mit nach Hause nehmen.

Auch um die Etiketten hat sie sich gekümmert. „Mein Mann kann sehr gut zeichnen, und ich träume immer schon von einem Fachwerkdorf. Das hat er dann nach meinen Vorgaben gezeichnet“, sagt Maria Wiegand und lacht. Auf der detailreichen Zeichnung sind nicht nur Fachwerkhäuser zu sehen, sondern auch Schloss Burg, die Verkaufshütte auf Hof Holberg, eine Schreinerei und eine Wassermühle – bergische Idylle auf fünf mal zehn Zentimetern .

Die ersten Nudeln seien bereits als Weihnachtsgeschenk an Geschäftspartner, Freunde und Verwandte gegangen. Mit einer Rückmeldung, die Maria Wiegand zeigt, dass sie die richtige Idee hatte: „Alle waren fasziniert. Auch die Form und der Geschmack der Nudeln wurden immer wieder gelobt.“ Ein Freund habe erzählt, dass seine fünfjährige Tochter die Nudeln „total lecker“ fand. „Ich wurde auch schon gefragt, ob ich nicht ein zweites Standbein damit aufstellen will“, sagt die 39-Jährige und schmunzelt. Das hat die findige Maklerin nicht vor, allerdings überlegt sie, ob sie für die künftigen Verkaufsabschlüsse nicht einen Präsentkorb mit den kreativen Nudeln und anderen regionalen Lebensmitteln füllen könnte.

Hintergrund

Technik: Seit einem Jahr ist die Internetpräsenz von Immobilienmaklerin Maria Wiegand in der Entwicklung. „Es gab einige technische Probleme zu lösen, aber mittlerweile ist die Seite zu 95 Prozent fertig“, sagt sie. Online gehen soll sie spätestens am 24. Januar – am kommenden Dienstag ist Maria Wiegand drei Jahre selbstständig.

Kontakt: Bergische Immobilien Wiegand, Tel. (0 21 92) 9 33 91 83, Mobil (0173) 2 56 90 75; kontakt@bergischer-makler.de, www.bergischer-makler.de