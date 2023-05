Beratung für Vereine und Künstler

Das RKP-Beratungsbüro für das Bergische Land mit Sitz in Mettmann stellt am kommenden Mittwoch, 10. Mai, das Beratungsangebot auch in Hückeswagen vor – von 14 bis 17 Uhr sind die Mitarbeiter dann im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7, anzutreffen.