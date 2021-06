Beim Nudelkauf in Neapel funkte es

Goldhochzeit

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ein Herz und eine Seele und seit 50 Jahren verheiratet: Antonio und Cocina Maria Esposito.

Antonio und Cocina Maria Esposito feiern am Samstag Goldhochzeit. Zur Familie zählen 15 Enkel und 1 Urenkel.

So stellt man sich wohl eine italienische Großfamilie vor: viele Kinder, Enkel, herzlich, offen, gastfreundlich. Diesem Bild entsprechen Antonio und Cocina Maria Esposito. Und das, obwohl sie bereits seit über 40 Jahren in Deutschland leben. „Wir fühlen uns mehr als Deutsche statt als Italiener“, sagt Antonio Esposito, der auf seine zweite Heimat nichts kommen lässt. Am Samstag feiert das Paar Goldhochzeit.

Die ganze Großfamilie mit zwei Töchtern und vier Söhnen – alle verheiratet – sowie die drei Enkelsöhne, zwölf Enkeltöchter und ein Urenkel sind eingeladen. „Vesuvio & Etna“ heißt es italienisch auf den Einladungen. Antonio Esposito erklärt: „Wir sind wie zwei Vulkane: Es gab viele Explosionen, aber wir sind immer noch zusammen.“

Die Kennenlernphase dauerte nur dreieinhalb Monate

Kennengelernt hat sich das Paar in Neapel. Cocina Maria war mit ihrer Familie von Sizilien in die italienische Großstadt gezogen, „weil mein Vater dort Arbeit gefunden hatte“, erzählt die 66-Jährige. Im Lebensmittelgeschäft verkaufte Antonio ihr zehn Kilogramm Nudeln. „Ich habe ihr aber ein Paket zu wenig gegeben, damit sie noch einmal wiederkommen musste“, erinnert er sich schmunzelnd. Der kleine Trick funktionierte. Die damals 16-Jährige kam in Begleitung ihrer Mutter erneut ins Geschäft. „Eine schöne Tochter haben Sie“, schmeichelte er. Die Mutter war begeistert von dem hübschen Mann und lud ihn am darauffolgenden Sonntag zum Kaffee ein. „Eine Woche später haben wir uns verlobt und dreieinhalb Monate später geheiratet“, fasst der heute 75-Jährige die kurze Kennenlernphase in 1967 zusammen.

Die Entscheidung hat das Paar nie bereut. „Man braucht dazu nicht nur Augen, sondern auch das Hirn und das Herz“, betont Antonio Esposito. Vier Kinder des Paares wurden in Italien geboren. Mit dem ältesten Sohn kam der Familienvater 1974 nach Deutschland, wo bereits ein Bruder lebte. Einen Monat später kamen seine Frau und die anderen Kinder nach. „Schon einen Tag nach meiner Ankunft habe ich bei Firma Pflitsch angefangen“, erinnert sich der Hückeswagener, der bis zur Rente als Maschinenarbeiter bei den Firmen Rafflenbeul, Zach, Busatis und Breidenbach Maschinenmesser gearbeitet hatte.

Zwei weitere Kinder wurden in Hückeswagen geboren. Gewohnt hat die Familie zunächst in Schnabelsmühle. Da entstand die enge Bindung zum Rasensportverein „Raspo“. Bis zum 55. Lebensjahr spielte Antonio Esposito Fußball und schaffte es bis in die Landesliga. Das Fußball-Gen sprang auf die Söhne über. „Alle haben gespielt, und ich musste die ganzen Trikots waschen, obwohl wir früher keine Waschmaschine hatten“, erinnert sich seine Frau. Einkäufe wurden zu Fuß oder mit dem Rad erledigt. Erst mit 50 Jahren meldete sich Antonio Esposito zur Führerscheinprüfung an.

Heute ist der Gemüsegarten in Hambüchen das größte Hobby des 75-Jährigen. Dort verbringt er viele Stunden, während seine Frau in der Wohnung auf dem Fürstenberg den Haushalt schmeißt. Still sitzen liegt dem quirligen Hückeswagener nicht – außer wenn Sport im TV läuft. „Meine Frau hat aber immer mehr gearbeitet, als ich.“

Auf die Großfamilie ist das Goldhochzeitspaar stolz. Jeden Monat gibt es etwas zu feiern. „Nur im September hat keiner aus der Familie Geburtstag.“, berichtet das Paar. Die Worte des Pfarrers bei der Trauung, „in guten wie in schlechten Zeiten“, beherzigt das Jubelpaar auch noch nach 50 Ehejahren. „Das Herzklopfen ist seit dem Nudelkauf auch immer noch da“, versichert Antonio Esposito seiner Frau.