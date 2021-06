Beim ATV fühlen sich viele Sportler ein Leben lang wohl

Dankeschön-Abend

+ © Panitz Elf langjährige Mitglieder ehrten Barbara Müller (l.) und Jörg von Polheim beim „Dankeschön“-Abend des ATV. © Panitz

Einen Dankeschön-Abend nutzt der Allgemeine Turnverein, um seine langjährigen Mitglieder zu ehren – wie zum Beispiel Gerhard von Polheim.

Von Maren Panitz

Maren Franken war gerade einmal drei Jahre alt, als sie als 1000. Mitglied in die Sportlerfamilie des ATV eingeführt worden war. „Jetzt ist sie seit 25 Jahren Vereinsmitglied. Wo ist bloß die Zeit geblieben“, wunderte sich die ehrenamtliche Geschäftsführerin Barbara Müller. Sie übernahm am Freitagabend im Jugendraum des Sportvereins am Fürstenberg die Ehrung von 23 Jubilaren, die dem ATV seit 25, 40, 50, 60 und sogar seit 75 Jahren treu geblieben sind.

Vorsitzender Jörg von Polheim gehört dem ATV bereits in dritter Generation an. Sein Onkel Gerhard von Polheim feierte am vergangenen Freitag seine 75-jährige Vereinszugehörigkeit. „Aus gesundheitlichen Gründen kann der fast 90-Jährige seine Urkunde zwar nicht selbst entgegennehmen, aber durch seine enge Vereinsverbundenheit bin ich damals als Kind quasi in diesen Verein hereingeboren worden“, stellte von Polheim fest.

Für die Jubilare, die sich mit silberner und goldener Anstecknadel, einer Ehrenurkunde und kleinen Präsenten von etwa 45 engagierten Übungsleitern und Organisatoren des Vereins feiern ließen, bestimmt der ATV seit vielen Jahren einen Teil ihres persönlichen Lebens. „Wir haben uns dieser intensiven Vereinsfamilie immer sehr nahe gefühlt“, meinte daher auch Edda Winkel, die dem ATV seit 40 Jahren angehört. Ihr Ehemann Friedel feierte bei dem „Dankeschön“-Abend des Vereinsvorstandes sogar seine 60-jährige Vereinsmitgliedschaft. „Ich bin noch heute aktiv dabei“, ergänzte er. Horst Mettler führte die Handballer über viele Jahre durch die sportlichen Höhen und Tiefen seiner Handballer. Er feierte seine 50-jährige Vereinszugehörigkeit. „Kann ich gar nicht glauben“, meinte er.