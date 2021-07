Behinderung durch zwei Baustellen

Baumaßnahmen

+ © rue In Scheideweg ist die Umleitung „U 1“ ausgeschildert. © rue

Maßnahmen dauern zwei und drei Wochen.

Die vergangene Woche für Montag und Dienstag angekündigten Starttermine für zwei Baustellenmaßnahmen wurden eingehalten. An beiden Standorten wird eifrig gearbeitet. Wer als Pkw- oder Lkw-Fahrer von Scheideweg Richtung Winterhagen/Industriegebiet West II fahren möchte, muss eine Umleitung über die Landstraße 68 und die Bundesstraße 237 nehmen. Große Plakate weisen an drei Stellen auf die Umleitungen hin. In dem gesperrten Straßenabschnitt wird die Fahrbahn auf einer Länge von 150 Metern saniert – außerdem auf 40 Metern eine neue Bordanlage zur Verbesserung der Niederschlagsentwässerung. Drei Wochen sind für die Maßnahmen veranschlagt.

Wer über den Bever-Damm spazieren möchte, hat dazu aus Richtung des ehemaligen Biker-Treffs keine Chance. Die Straße ist gesperrt. Im Auftrag des Wupperverbandes werden auf dem 520 Meter langen Teilstück der K 12 Straßenarbeiten durchgeführt. Diese sollen zwei Wochen dauern. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Sperrung gilt nur für den Bereich auf der Dammkrone. Der Betriebshof des Wupperverbandes in Reinshagensbever, der Wanderparkplatz sowie der Parkplatz auf der anderen Dammseite an der Hochwasserentlastung sind weiter erreichbar. rue