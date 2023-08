Beeindruckende Fotos aus Botswana

Multivisionsvortrag im Haus Zach.

Hückeswagen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wir bringen die Welt ins Kultur-Haus Zach” präsentiert Karl-Heinz Bobring am kommenden Sonntag den Multivisionsvortrag „Botswana – Zentrum des südlichen Afrikas”. Der Hückeswagener zeigt dann faszinierende Einblicke in das Leben der Menschen und die vielseitige Natur dieses beeindruckenden Landes im Süden Afrikas.

„Hochland prägt die Landschaft von Botswana“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Im südwestlichen Teil des Landes liegt die Halbwüste Kalahari. Dort erstrecken sich große Dornstrauch- und Grassavannen sowie Salzpfannen und -seen, in denen sich in der Regenzeit das Wasser sammelt und die sich dann zu großen seichten Seen entwickeln. Weiterer Höhepunkt des Landes ist das Okavango-Delta. „Die jahrtausendealte Kultur der San, Pflanzen und Tiere beeindrucken ebenso wie ein weiteres Glanzlicht der Reise, die Victoriafälle“, betont Noppenberger. „Bei diesem Reisebericht sehen die Zuschauer fantastische Tier- und Landschaftsaufnahmen und erhalten einen Eindruck in das Leben der Menschen in diesem beeindruckenden Land.“

Karten sind im Vorverkauf für 10 Euro in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie unter kultur-haus-zach.de ­erhältlich, an der Tageskasse kosten sie 12 Euro. büba

Sonntag, 20. August, 15 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7