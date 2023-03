Bauarbeiten am Kreisel sind gestartet

Busbahnhof wird vorerst noch angefahren.

Von Stephan Büllesbach

Wipperfürth. Jetzt geht’s los: Autofahrer und Fahrgäste von Bussen auch aus Hückeswagen müssen sich voraussichtlich bis Anfang kommenden Jahres in Wipperfürth auf Verkehrsbehinderungen im Zentrum der Hansestadt einstellen, denn am vergangenen Donnerstag begannen die Bauarbeiten an der Kreuzung Polizeistation / Busbahnhof.

„Für die Umgestaltung des Stadteingangs Ost wird statt der bestehenden Ampelanlage ein Kreisverkehr östlich der Innenstadt eingerichtet“, teilt Tanja Reinhold, Sprecherin der Stadt Wipperfürth, dazu mit.

Anlagen auf beiden Kreuzungen sind aufeinander abgestimmt

Betroffen von den Bauarbeiten sind die Hindenburgstraße, Lüdenscheider Straße (L 284), Untere Straße und die Gartenstraße. Die Ampelanlage für die Bauphase, die auch die Kreuzung Ringstraße / Gaulstraße betrifft – beide Kreuzungen sind bei den Ampelphasen aufeinander abgestimmt – ist eingerichtet und in Betrieb genommen.

Im ersten Bauabschnitt geht es mit Arbeiten auf der Fahrbahn der Landstraße 284 in Höhe des Polizeigebäudes los. Kreuzung und Hindenburgstraße bleiben zunächst weiter befahrbar, auch das Parkhaus am Edeka-Markt ist geöffnet und kann angefahren werden.

„In Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben wird der Standort des Busbahnhofes am Surgères-Platz so lange wie möglich aufrechterhalten, um besonders den Schülerverkehr möglichst wenig einzuschränken“, berichtet Tanja Reinhold. Die Baustelle könne im ersten Bauabschnitt so eingerichtet werden, dass die Busse den Busbahnhof weiter anfahren können. Später allerdings wird er auf den Parkplatz an den Ohler Wiesen verlegt.

Während der Bauphase wird die Höchstparkdauer auf dem Parkplatz an der Gartenstraße aufgehoben. Die Parkfläche des Busbahnhofs wird teilweise für die Einrichtung der Baustelle genutzt, die restlichen Parkplätze bleiben erhalten. Hier ist die Parkdauer auf zwei Stunden begrenzt, dafür muss eine Parkscheibe ausgelegt werden. Beide Parkplätze können während der Bauphase kostenfrei genutzt werden. Auch die Parkflächen an den Ohler Wiesen sowie an der Hindenburgstraße stehen weiter zur Verfügung.

Die Wipperfürther Verwaltung wird am kommenden Freitag, 24. März, 10 bis 12 Uhr, an einem Stand auf dem Wochenmarkt auf dem Marktplatz über die Bauarbeiten informieren. Für diese ist eine Bauzeit von voraussichtlich zehn Monaten eingeplant.