Barocke Klänge mit Tom Daun

Schlosskonzert am 11. März.

Hückeswagen. Am Samstag, 11. März, gastiert Harfenist Tom Daun in Hückeswagen und präsentiert beim 5. Schlosskonzert der Saison barocke Klänge auf seiner Arpa Doppia, einer Doppelharfe des barocken Italien mit parallel gespannten Saiten. Beginn ist um 20 Uhr; das Konzert dauert etwa eine Stunde.

„Der Ton der Harfe gleicht einem leichten ätherischen Wesen, das in der Luft umherwallt und die Herzen mit süßer Schwermut anfüllt“, schrieb der Dichter Matthias Claudius im 18. Jahrhundert. „Leider sind aus jener Epoche nur wenige originale Werke für Harfe erhalten, obwohl das Instrument weit verbreitet war“, berichtet Daniel Marsch von der Initiative Schlosskonzerte. Neben Kompositionen aus der Leipziger Handschrift „Eine musicalische Rüstkammer auf der Harfe“ (1719) stehen am 11. März auch Werke von Bach, Weiss und anderen Meistern auf dem Programm.

Karten für 15 Euro gibt’s in den Filialen der Bergischen Buchhandlung sowie an der Abendkasse; für Zuhörer bis zum 15. Lebensjahr ist der Eintritt kostenfrei. Tickets können unter Tel. 02192 6712 oder per E-Mail vorbestellt werden. büba

info@schlosskonzerte-hueckeswagen.de