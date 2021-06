Bäckerei Bauer will noch gesünder backen

Unternehmen

+ © Moll, Jürgen (jumo) Bürgermeister Dietmar Persian (r.) und Wirtschaftsförderin Andrea Poranzke (l.) besuchten die Landbäckerei Bauer im Industriegebiet Winterhagen: Junior Christian Bauer und Vater Erhard Bauer erklärten den Besuchern, wie das Roggen-Vollkornbrot mit Natursauerteig hergestellt wird. © Moll, Jürgen (jumo)

Der Junior-Chef setzt in seinen Filialen verstärkt auf Wohlfühlatmosphäre in Verbindung mit hochwertigen Produkten.

Von Joachim Rüttgen

Es ist mittlerweile gute Tradition, dass sich Bürgermeister Dietmar Persian und Wirtschaftsförderin Andrea Poranzke in Hückeswagener Betrieben blicken lassen. So wollen sie etwas über die Unternehmen erfahren, sich Sorgen, Nöte und Kritik anhören. Wie in der Landbäckerei Bauer im Industriegebiet Winterhagen.

Dort an der Georg-Schaeffler-Straße hat die Firma seit 2006 ihr Backhaus mit Verkaufsstelle stehen und beliefert die Filialen im Umkreis. In der Backhalle herrscht täglich reger Betrieb von 20 bis 9 Uhr. Hier hängt auch unübersehbar der Goldene Meisterbrief von Seniorchef Erhard Bauer.

Mittlerweile hat Junior Christian Bauer das Kommando übernommen. Mit vielen neuen Ideen, um das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen. Für die neue Filiale in Wermelskirchen hat Bauer eigens einen eigenen Kühlbereich vorgesehen – „für die Teiglinge, die 18 Stunden reifen müssen, damit sich alle Organismen entwickeln“, erläutert er. Gerade für Brötchen sei dieser Prozess wichtig. Stolz ist Bauer auf das Roggen-Vollkornbrot mit Natursauerteig gebacken – ein Traditionsbrot seit 100 Jahren, in fünfter Generation immer gleich gebacken mit grobkörnigem Roggenschrot und Roggenmehl.

Islandstraße: Vater und Sohn wünschen sich Außengastronomie

Bis zum Jahr 2000 ist Erhard Bauer noch über Land gefahren, um die Backwaren zu verkaufen. „Die Leute haben auf mich gewartet“, erinnert er sich. Auch die Wochenmärkte waren damals Frequenzbringer. Die Zeiten haben sich geändert. Auf dem Markt steht Bauer nur noch dreimal die Woche in Remscheid.

Der Junior-Chef hat die Zeichen der Zeit erkannt und setzt in seinen Filialen verstärkt auf ein hochwertiges Ambiente, auf Wohlfühlatmosphäre, Aufenthaltsqualität und das in Verbindung mit hochwertigen Produkten. Gerade im Snack-Bereich experimentiert Bauer viel, der Trend geht zu mehr Tagesgerichten. Auch belegte Brötchen werden aufwendiger. Früher gab’s wenig Auswahl, dafür Masse, heute eher Vielfalt und kleinere Chargen.

Während die Filiale in Wermelskirchen gut aufgestellt ist, wird die in Hückeswagen sukzessive moderner gemacht: neue Böden wurden verlegt, ein neuer Steinofen für mehr Qualität folgt. „Da will ich Gas geben“, sagt Christian Bauer. Er setzt künftig auf mehr gesunde Getreidesorten – wie ein Toastbrot, das zu 91 Prozent aus Dinkel besteht, der Rest aus Urgetreidesorten.

Im Juli eröffnet Bauer eine neue Filiale an der Kaiserstraße in Radevormwald (Höhe Penny) und übernimmt das Geschäft der Bäckerei Bremicker. Expansion bedeutet für Bauer nicht weiteres Wachstum mit mehr Filialen, sondern mehr Qualität und Service. „Wir wollen ein Handwerksbetrieb bleiben, das mit alten Familienrezepten arbeitet“, sagt Bauer. Überhaupt sei das gute Verhältnis innerhalb der Familie wichtig. Hier werde Hand in Hand gearbeitet. Und so gehen Junior und Senior respektvoll miteinander um. Der Seniorchef ist stolz auf die Leistung seines Sohnes. „Er hängt sehr am Unternehmen und will nicht nur Bäcker sein“, sagt Erhard über Christian Bauer. Sein Sohn könne gut gestalten. Diese Kreativität kommt vor allem im Wermelskirchener Café gut zum Ausdruck.

Kritik hören Persian und Poranzke wenig. Nur so viel: Erhard Bauer wünscht sich, dass die Stadt gut mit den Steuereinnahmen haushaltet. Und Außengastronomie an der Islandstraße wünschen sich Vater und Sohn auch. Aber dafür müsste die Bahnhofstraße ab der Islandstraße gesperrt werden. Vielleicht ein Thema fürs Integrierte Stadtenwicklungskonzept.