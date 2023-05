Bäcker gestaltet Schaufenster

Der 63-Jährige will aber noch ein paar Jahre in der Backstube stehen. In diesem Jahr feiert das Unternehmen 225-jähriges Bestehen. Dafür hat sich der Chef einiges einfallen lassen. Noch bis Mitte des Monats stellt der Hückeswagener in zwei Schaufenstern der Raiffeisenbank an der Bahnhofstraße historische Backutensilien und Fotos aus.