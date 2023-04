Bad soll Neubau Platz machen

Die Dachkonstruktion im Bürgerbad müsste erneuert werden. Deutlich sind Mängel am Holz/Beton/Streifen-Fundament zu erkennen. Gutachter empfehlen einen Neubau.

Das Bürgerbad wird nicht mehr saniert, sondern neu gebaut. Aber wie? Familienbad oder kleine Lösung?

Hückeswagen. Die erste Entscheidung in Sachen Bürgerbad scheint gefallen zu sein: Das knapp 50 Jahre alte Gebäude soll nicht mehr saniert werden und stattdessen einem Neubau Platz machen. Ob es allerdings die kleine Lösung mit einem Hallenbad nur für den Vereins- und Schulsport oder die große Familienbad-Variante wird, soll ein Arbeitskreis herausfinden. Das jedenfalls ist die Zusammenfassung der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung für die Sondersitzung des Betriebsausschusses Freizeitbad am Donnerstag, 13. April, ab 17 Uhr im Heimatmuseum.

In der Ratssitzung hatten zwei Sachverständige die Machbarkeitsstudie vorgestellt. „Diese empfehlen, eine Sanierung aufgrund der hohen Kosten und eventuellen Unwägbarkeiten nicht weiter zu verfolgen und raten zu einem Neubau“, heißt es in den Ausschussunterlagen. Sollte die Politik dieser Empfehlung folgen, soll ein Arbeitskreis gebildet werden. Vertreter aus allen Fraktion, der Bürgerbad gGmbH, der Frühschwimmer, des Stadtsportverbands, der DLRG, der Kämmerei, des Gebäudemanagements sowie der Bürgermeister und die Betriebsleiterin sollen den Bedarf für das künftige Hallenbad ermitteln. Daraus ergibt sich am Ende dessen Größe und die Ausstattung für das neue Bürgerbad im Brunsbachtal. büba