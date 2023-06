Bad-Neubau: „Wir müssen jetzt mit beiden Beinen aufs Gas“

Stadt könnte sich die Möglichkeit offenlassen, Fördermittel zu beantragen – Das würde das Projekt weiter verzögern.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Weitreichende Beschlüsse für das künftige neue Hallenbad fasste der Betriebsausschuss Freizeitbad in seiner jüngsten Sitzung. Geschlossen stimmte die Politik etwa dafür, dass vor allem der Aspekt der Familienfreundlichkeit hervorgehoben werden soll. Mit Blick auf die nächsten Schritte wurde festgelegt, dass die Stadt das Ingenieurbüro Constrata beauftragt, den Arbeitskreis bei seiner Festlegung des Ausstattungsbedarfs zu begleiten.

In der Sitzung verwies Michaela Garschagen, die Betriebsleiterin des Bürgerbads, noch einmal auf die Unterstützung der Dortmunder Niederlassung beim Bau der Hallenbäder von Leichlingen und Werdohl, die sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung einmal angeschaut hatten. Letztlich stimmte die Politik auch einstimmig dafür, dass die Verwaltung auf eine Vergabe der Leistungen an einen Generalplaner und Generalunternehmer oder gegebenenfalls auch an einen Totalübernehmer hinarbeitet. Zudem soll der Neubau von einem Projektsteurer begleitet werden, weil dazu die personellen Ressourcen im Rathaus nicht mehr ausreichen. Dieser und ein weiterer Punkt, bei dem es um etwaige Fördermittel ging, waren zuvor allerdings lange diskutiert worden.

Hintergrund ist, dass aktuell kein Förderprogramm absehbar ist, aus dem die Stadt Zuschüsse für den Bad-Neubau akquirieren könnte. In der Sitzung verwiesen Bürgermeister Dietmar Persian und der Leiter des Gebäudemanagements, Dieter Klewinghaus, darauf hin, dass die Verwaltung zwar auf die Suche nach Fördertöpfen gegangen war. Doch selbst auf konkrete Nachfrage bei den entsprechenden übergeordneten Stellen sei bestätigt worden, dass aktuell kein passendes Förderprogramm zur Sanierung oder für einen Neubau von Sportstätten zur Verfügung steht.

Daher hatte die Verwaltung der Politik vorgeschlagen, von vorneherein auf eine Förderung zu verzichten. Denn eine solche würde den Baubeginn und damit auch die Fertigstellung des neuen Bads weiter verzögern, machte Klewinghaus unmissverständlich klar. Als Beispiel nannte er die Sanierung und die Erweiterung des Kabinengebäudes am Sportplatz: Ende 2020 waren Zuschüsse beim Land beantragt worden, der Förderbescheid kam erst Ende vorigen Jahres. Das hat dazu geführt, dass das Projekt zwei Jahre auf Eis gelegen hat“, sagte Klewinghaus. Dieser Stillstand soll beim Neubau des Hallenbads möglichst vermieden werden.

Im Vorfeld hatte sich die Stadt anwaltlich beraten lassen, wobei herauskam, dass die Vergabe an einen Generalunternehmer oder Totalübernehmer sowie die Unterstützung durch einen Projektsteurer „förderschädlich“ sein könnet. Heißt: Sind die einmal festgelegt, braucht die Verwaltung sich nicht um mögliche Fördermittel kümmern, weil sie diese aus förderrechtlichen Gründen ohnehin nicht erhält.

Die Grünen wollten dem so jedoch nicht folgen. Lars Schmeisser etwa forderte, nicht über den Punkt abzustimmen, in dem es um den Verzicht auf eine Förderung ging. Und Utz Gessner hatte verschiedene Fördertöpfe des Landes entdeckt, die sich auf den Energiebereich konzentrieren. So gebe es etwa Zuschüsse für Geothermie (Erdwärme), teilte er mit. Klewinghaus antwortet, dass derzeit noch gar nicht feststehe, wie das neue Bad einmal beheizt werden soll. „Wir haben diese Fördertöpfe auch gesehen“, versicherte er. Für die Photovoltaik-Anlage der Erich-Kästner-Schule bekomme die Stadt etwa Zuschüsse vom Land. „Aber die gibt es nur für Bestandsbauten“, betonte der Leiter des Gebäudemanagements. Für Neubauten gebe es nichts.

Während die Grünen weiterhin dafür eintraten, dass die Möglichkeit auf Anträge für Fördermittel nicht aus den Augen verloren werden, machte Andreas Pohl (CDU) deutlich, dass jetzt schnell vorangeschritten werden sollte: „Das Bad ist seit zweieinhalb Jahren zu, da brauchen wir nicht noch weitere Verzögerungen. Wir müssen jetzt mit beiden Beinen aufs Gas.“ Am Ende wurde tatsächlich nicht über den strittigen Punkt abgestimmt. Die letzte Entscheidung dazu fällt ohnehin am heutigen Dienstag in der Ratssitzung in der Aula der Löwen-Grundschule, die um 17 Uhr beginnt.

Die nächste Sitzung des Arbeitskreises wird voraussichtlich für den 27. Juni anberaumt, wie Bürgermeister Dietmar Persian im Ausschuss ankündigte. Ein früherer Zeitpunkt war zum einen nicht zu finden, zum anderen sollen dann auch die Experten von Constrata schon mit in der Runde sitzen und den Vertretern verschiedener Hückeswagener Institutionen, aus der Politik und Verwaltung mit ihrer Expertise beistehen.

„Wir haben diese Fördertöpfe

auch gesehen.“

Dieter Klewinghaus, Leiter des Gebäudemanagements