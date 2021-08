Bachstraße: Eigentümer feiern Richtfest

Projekt „Wohnen am Schloss“

+ © Jürgen Moll Architekt Ralf Eversberg und Bauunternehmer Christoph Kusch (rechts) beim Richtspruch. Sie tranken auf den Segen des Hauses. © Jürgen Moll

22 Eigentumswohnungen sollen bis Oktober auf dem Platz unterhalb des Schlosses entstehen.

Von Susanne Katterwe

Vor etwa einem halben Jahr war Baubeginn für das Projekt „Wohnen am Schloss“. 22 Eigentumswohnungen in zwei Komplexen sollen hier entstehen. Seit der vergangenen Woche sind die Rohbauten fertig. Investor und Bauleute konnten am Samstag mit den zukünftigen Eigentümern das Richtfest feiern.

Sechs Jahre ist es her, dass Ingenieur Jürgen Hartmann das ehemalige Schlosshotel an der Bachstraße abreißen ließ, um hier 33 neue Wohnungen entstehen zu lassen. Diese Pläne konnten aber noch nicht realisiert werden. Zuletzt war die Diskothek Holzwurm eingezogen, doch auch dieses Unternehmen blieb nicht lange.

Nun stehen auf dem Platz unterhalb des Schlosses zwei große Rohbauten mit jeweils elf Wohnungen mit zwischen 70 und 110 Quadratmetern Fläche. Bis auf die zwei Penthaus-Wohnungen sind davon alle vergeben. Der Investor ist zufrieden: „Es verläuft alles nach Plan: Im Oktober sollte der späteste Einzugstermin sein. Aber ich denke, wir werden früher fertig, so dass zum Ende des Sommers die ersten Einzüge sattfinden können“, sagt Ralf Eversberg.

Für das Bauprojekt fungiert Eversberg zudem als Planer, Bauherr und Makler. Die Wohnungen vergab er eigens an die künftigen Eigner. „Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit “, lobt er die Zusammenarbeit mit dem Wermelskirchener Bauunternehmen Stark. Eigentümer Christoph Kusch sprach persönlich den Richtspruch und trank auf den Segen des Hauses und seiner Bewohner.

Eigner sahen Räume zum ersten Mal

Die Eigentümer sahen am Samstag die Räume ihrer künftigen Wohnungen zum ersten Mal. Denn bisher durfte die Baustelle nicht betreten werden. „Ich hatte Bedenken, weil die Gebäude an der Hauptstraße liegen, aber ich kann mir vorstellen, dass es hier noch schön wird“, meint Erika Bremicker. Die 81-Jährige wird mit ihrem Mann einziehen. Unter den künftigen Bewohnern befinden sich auch der ehemalige Grundstücksbesitzer Jürgen Hartmann und seine Frau. Maike Hartmann schätzt die gute Lage der Wohnkomplexe mit direkter Anbindung zur Stadt und rückseitiger Aussicht auf das Schloss. Skeptisch betrachtet sie noch die Straße vor der Haustür: „Wer weiß, vielleicht haben wir Glück, und die Ortsumgehung wird in den nächsten Jahren noch realisiert.“

In den nächsten Tagen werden im zweiten Haus Fenster eingesetzt. Im neuen Jahr schließt sich die Grundinstallation an und werden Heizungen und Sanitäranlagen montiert. Dann fehlt den Rohbauten nur noch der Innenputz.