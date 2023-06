B483 wird noch bis August saniert

Zweiter Bauabschnitt wurde gestartet.

Die Straßen-NRW Regionalniederlassung Rhein-Berg saniert zurzeit die B483 zwischen Hückeswagen und Radevormwald.

Hückeswagen/Radevormwald. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen Linde und Neuenherweg seien abgeschlossen. Aktuell arbeite der Landesbetrieb im zweiten Bauabschnitt zwischen Neuenherweg und dem Kreisverkehr in Radevormwald-Rädereichen. Betroffen von der Sperrung sei ebenfalls die Verbindung von der K11 auf die B483 in Richtung Radevormwald. Betroffene Anlieger seien per Handzettel informiert worden. Anwohner könnten während der Sanierung ihre Grundstücke bis auf die Zeiten, in denen Asphaltierungs- sowie Fräsarbeiten stattfinden, grundsätzlich erreichen. Eine großräumige Umleitungen über die B229 und L412 bleibe eingerichtet. Die gesamte Maßnahme werde voraussichtlich bis Anfang August dauern.