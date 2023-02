Auto verliert bei Irrfahrt Teile

Diese Querfeldeinfahrt kann definitiv nicht gewollt gewesen sein, denn auf der Strecke blieben im wahren Sinne des Wortes etliche Fahrzeugteile. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 6.45 Uhr am Donnerstag war ein unbekannter Autofahrer auf der Straße Kleppersfeld in Hämmern nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.