40 Aussteller beim Hüttenzauber

Der Weihnachtszauber Hüttenzauber soll am Wochenende wieder viele in die Stadt locken.

Zum 13. Mal findet ab morgen der Hückeswagener Weihnachtsmarkt statt. Los geht es mit einem Fackelzug.

Von Joachim Rüttgen

Seit Montag gibt es kein Durchkommen mehr auf der Islandstraße. Die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“ am Wochenende begannen. „Die Mitarbeiter des Bauhofs bauen die Hütten in Wipperfürth ab, die dort für den alternativen Weihnachtsmarkt der evangelischen Kirchengemeinde genutzt wurden und am nächsten Wochenende hier in Hückeswagen stehen“, erläutert Monika Winter vom Stadtmarketing.

Zum 13. „Hüttenzauber“ werden 40 Aussteller erwartet. Los geht es am morgigen Freitag, 17 Uhr, mit dem Fackelzug samt Christkind Kirsten Dürholt, Nikolaus Dietmar Persian (Bürgermeister) sowie Knecht Ruprecht mit Pferd, die beide vom Reit- und Fahrverein Radevormwald kommen. Fackeln können vorab im Spielwarengeschäft Heinhaus an der Bahnhofstraße gekauft werden oder am Freitag vorm Schloss – Kosten: 3 Euro.

Mit dem SC Heide ist nur ein Verein mit einem Stand dabei

Den Fackelzug begleitet der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde. Die Teilnehmer ziehen vom Schloss über Marktstraße, Islandstraße runter zum Wilhelmplatz, wo die Kinder ihre Wunschzettel abgeben können und selbstgebackene Nikoläuse (gespendet von Firma Pflitsch) in Empfang nehmen.

„Samstag und Sonntag steht die lebendige Krippe von Ingo Müller-Steins wieder vor der Apotheke“, kündigt Monika Winter an. Sonntag gibt es von 12 bis 15 Uhr Kutschfahrten mit den Motocross-Freunden Herweg – ab Bahnhofstraße eine Runde durch den großen Kreisel und zurück über die Alte Ladestraße.

HÜTTENZAUBER ZEITEN Freitag, 7. Dezember, 17 bis 21 Uhr, Samstag, 8. Dezember, 11 bis 21 Uhr, Sonntag, 9. Dezember, 11 bis 20 Uhr (verkaufsoffen: 13 bis 18 Uhr) ORTE Bahnhofstraße und Islandstraße. ZUG Der Fackelzug startet am Freitag, 17 Uhr, vom Schloss aus in Richtung Wilhelmplatz. www.hueckeswagen. de/huettenzauber

Am Ziel wartet der Nikolaus und verteilt Süßigkeiten. Monika Winter hofft auf ein vielfältiges Angebot der Händler mit schönen Produkten, die zur Weihnachtszeit passen. „Wir legen großen Wert auf Kunsthandwerk und Selbstgemachtes“, sagt sie. Während das Altstadtfest in erster Linie von den Vereinen getragen wird, ist das beim „Hüttenzauber“anders. Nur der SC Heide ist mit einem Stand vertreten. „Vereine sind aber t willkommen, wenn sie mit einem schönen Angebot überzeugen“, sagt Monika Winter. Sie freut sich auf viele Leckereien und einen Glasbläser.

Die Werbegemeinschaft hofft auf ein erfolgreiches Wochenende, das die Kassen klingeln lässt. Dafür locken die Händler mit Rabattaktionen. Samstag, 9 bis 18 Uhr, und Sonntag, 13 bis 18 Uhr, stehen große Nikoläuse und Schneemänner vor Optik Lammert und Spielwaren Heinhaus an der Bahnhofstraße und vor Kindermoden „Bubbles“ am Etapler Platz. „Die aufblasbaren Figuren sind 2,60 Meter hoch und sollen als Hingucker dienen“, berichtet Uwe Heinhaus. Kollegin Ute Seemann ist wichtig, dass die Besucher merken, dass auch am Etapler Platz was los ist. Am Standort für den Weihnachtsmarkt soll die Aktion nicht rütteln: Bahnhof- und Islandstraße seien der ideale Standort für den Hüttenzauber.

Nach der ersten Zwischenziehung bei der Weihnachtsverlosung am vergangenen Wochenende stehen die nächsten Verlosungen am Samstag, 15. und 22. Dezember, jeweils ab 15 Uhr am Wilhelmplatz an. Die Lose werden ab 14.30 Uhr eingesammelt. Die Endziehung erfolgt am Freitag, 28. Dezember, ab 18.30 Uhr im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7 – mit Live-Musik und einem Sonderpreis, der unter den Anwesenden verlost wird. Während man bei den Zwischenziehungen anwesend sein muss, um zu gewinnen, können Gewinner der Endziehung ihre Preise bis 31. Januar bei „Bubbles“ abholen. Erster Preis ist ein VW Up!.