Ausbildung gestartet: Sie sind die Neuen bei Gira

Schnupperpraktika tragen zu mehr als 100 Bewerbungen bei.

Radevormwald. „Dieses Jahr haben wir für alle neun freien Ausbildungsplätze zahlreiche qualifizierte Bewerbungen bekommen. Dementsprechend haben wir alle Stellen schnell besetzen können“, freut sich Jan Görtz, der beim Gebäudetechnikspezialisten und Smartbuilding-Pionier Gira die gewerblich-technische Ausbildung koordiniert.

Tatsächlich lag die Zahl der Bewerbungen um eine Ausbildung beim Technologiemittelständler nach den Corona-Jahren erstmals erneut im deutlich dreistelligen Bereich.

Ausbildungsleiterin Annabelle Rothe führt dies auch darauf zurück, dass das Unternehmen wieder Schnupper-Praktika für Schüler anbieten kann, die infolge der Kontaktbeschränkungen während der Pandemie nicht möglich gewesen sind. Umgekehrt waren „Azubi“-Botschafter von Gira in den Schulen der Region und auf Ausbildungsmessen unterwegs, um aus erster Hand über die Ausbildungsberufe und beruflichen Möglichkeiten zu informieren. „Hier zeigt sich, wie wichtig der persönliche Kontakt und hautnahe Eindrücke von der Arbeit in einem Industrieunternehmen für die Berufswahl sind“, sagt Rothe.

Flankiert wird dies durch verstärkte Ansprache junger Menschen in sozialen Netzwerken wie auf Instagram. Auch hierbei setzt der Gebäudetechnikspezialist auf die aktive Einbeziehung seiner Auszubildenden, die auf den digitalen Kanälen aus ihrem Berufsalltag bei Gira erzählen. „In Bewerbungsgesprächen werden wir sehr oft darauf angesprochen – diese Form des Corporate Influencing wird als sehr authentisch wahrgenommen und kommt extrem gut an“, sagt Rothe.

Kennenlernen beim Grillabend

In der Starterwoche werden die neuen Auszubildenden derzeit intensiv mit dem Unternehmen und den Grundlagen ihrer Ausbildung vertraut gemacht. Dazu gehört auch ein Zusammentreffen mit den vier Geschäftsführern, um sich bei einem Grillabend kennenzulernen. „Wir sind ein Unternehmen mit flachen Hierarchien und nahbaren Chefs auf Augenhöhe, deren Türen allen Mitarbeitenden offenstehen“, sagt Rothe. Um den Übergang in den Berufsalltag möglichst reibungslos zu gestalten, haben Gira-Auszubildende aus dem zweiten und dritten Ausbildungsjahr eine Patenschaft für je einen der neuen Kollegen übernommen. „Es fällt, so unsere Erfahrung, viel einfacher, sich mit Problemen und Fragen, die zu Beginn natürlicherweise gehäuft auftreten, an Gleichaltrige zu wenden“, erklärt Görtz.

„Außerdem legen wir großen Wert darauf, dass sich unsere Auszubildenden von Anfang an als Gemeinschaft verstehen und lernen, sich gegenseitig zu unterstützen.“ Dem dient auch der Ende des Monats folgende Azubi-Ausflug ins weltweit erste Gira-Experience-Center im niederländischen Veenendaal. s-g