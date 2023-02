Aus Radstation wird Radsport Nagel

Andreas Marschall führt Geschäft weiter.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Andreas Marschall ist in der hiesigen Radsport-Szene kein Unbekannter. Sein Wissen über Fahrräder stellt der Radsportler jetzt den Kunden der Radstation Hückeswagen zur Verfügung, denn der 56-Jährige führt den Laden im Sinne des vorherigen Besitzers Holger Puschmann und unter der Regie von Radsport Nagel fort. Jetzt war Neueröffnung.

Radsport Nagel ist einer der größten Anbieter auf diesem Gebiet im Bergischen Land, zu den drei bisherigen Standorten in Remscheid, Radevormwald und Gummersbach kommt nun also Hückeswagen dazu.

Der Platz im Geschäft am Bahnhofsplatz mit Zugang zur Alten Ladestraße ist zwar nicht so groß, wie die Radsport-Nagel-Filialen in den Nachbarstädten, dennoch werden einige Räder und viel Zubehör wie Schutzbleche, Sattel, Ketten, Fahrradhelme, Regenbekleidung, Brillen und Handschuhe angeboten.

Wichtig für viele Kunden: Integriert ist auch nach wie vor eine Werkstatt, in der Marschall Reparaturen und Rad-Inspektionen vornimmt.

Die unmittelbare Nähe zum Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse ist nicht nur für die Kunden ein großer Vorteil, der Filialleiter und vorherige Werkstattleiter von Radsport Nagel in Remscheid nutzt die Strecke auch selbst zum Training. „Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit und zurück und nutze die zweistündige Mittagspause zum Training“, berichtet der Wermelskirchener, der vor 20 Jahren bei der Deutschen Meisterschaft der Bäcker und Konditoren im Radrennen den Titel geholt hatte.

So oft es geht, trainiert er auch heute noch mit seinem Sohn Dennis und geht mit ihm gemeinsam an den Start bei verschiedenen Wettkämpfen. Ebenso ist Marschall als sogenannter Schrittmacher mit dem Motorrad bei so genannten Derny-Rennen im Einsatz. „Man nennt mich deshalb auch den ,schnellsten Opa Europas‘“, berichtet der 56-Jährige und lacht.

In der Geschäftsstelle in Hückeswagen, Bahnhofsplatz 16, möchte Radsport Nagel ein umfangreiches Programm mit einer Auswahl an Rädern, persönlicher Beratung und Service anbieten.

Geöffnet ist das Geschäft montags bis freitags, jeweils von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr, sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Mittwochs bleibt das Fahrradgeschäft geschlossen.