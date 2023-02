Aus Prinz und Prinzessin werden Krümelmonster und Cowboy

Seit Pandemiebeginn regierten Lahja I. und Robert I. – jetzt endet ihre Amtszeit.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Einmal Prinz oder Prinzessin zu sein, beim Karnevalszug Rä-Te-Ma-Teng der Kolpingsfamilie auf einem der schönsten Wagen mitzufahren und reichlich Kamelle zu verteilen – Lahja Krosch und Robert Pohl hatten 2020 um das Amt gespielt und gewonnen. Das Duo durfte im Prinzen- und Prinzessinnenkostüm beim Rosenmontagszug mitfahren und die Bühnen der heimischen Karnevalsveranstaltungen besuchen. Mehrere Orden erhielten sie bei ihren Auftritten, die jetzt die Kinderzimmer schmücken.

Doch dann kam die Corona-Pandemie, und in den darauffolgenden Jahren waren keine öffentlichen Veranstaltungen mehr möglich. Somit konnte auch kein neues Prinzenpaar gewählt werden. Lahja und Robert sind mittlerweile 13 Jahre und besuchen das St.-Angela-Gymnasium in Wipperfürth. In ihre Kostüme, die für Zehnjährige geschneidert sind, passen sie schon längst nicht mehr rein. „Der Umhang sieht jetzt eher aus wie ein Cape“, sagt Prinzenvater Heinz Pohl und lacht. Niemals zuvor in der 57-jährigen Geschichte der Hückeswagener Rosenmontagszugs war ein Prinzenpaar so lange im Amt. Den Titel nun abzugeben, bedauern die Schüler jedoch nicht. Immerhin ist es auch schön, mal wieder in eine andere Verkleidung zu schlüpfen. „Ich werde dieses Jahr als Krümelmonster gehen“, kündigt Robert an. „Und ich wahrscheinlich als Cowboy“, fügt Lahja hinzu.

An ihre Wahl vor drei Jahren können sich beide noch gut erinnern. „Wir mussten Luftballons kaputt machen, Toilettenpapier abrollen und mit der Zunge einen Schnuller im Mund eine Minute lang so oft es geht umdrehen“, erzählt der 13-Jährige. Die zehnjährigen Mädchen hatten Weiberfastnacht 2020 Wackelpudding-Schnellessen und Luftballon-Platzen als Aufgaben bekommen. Außerdem mussten sie ein Kind im Saal komplett mit Toilettenpapier umwickeln. Lahja suchte sich dazu nicht eine ihrer gleichaltrigen Freundinnen, sondern ein kleineres Mädchen aus und erspielte sich dadurch einen Vorteil.

Doch nicht nur die Wettspiele hatten viel Spaß gemacht, sondern auch das Werfen der Bonbons, Popcorn-Tüten und eingeschweißten Wurst vom Prinzenwagen am Rosenmontag aus war für sie ein unvergessliches Erlebnis. Dabei war das Wetter nicht unbedingt angenehm, denn es hatte bis kurz vor dem Start des Rä-Te-Ma-Teng noch heftig geregnet. „Wir haben auf dem Wagen auch viele Bonbons selbst gegessen“, verrät Lahja lachend.

Der traditionelle Fototermin im Prinzengewand stand ebenso auf der Agenda der beiden Schüler wie der Auftritt bei der Kolping-Gala-Sitzung. Zu den Online-Sitzungen der Jahre 2021 und 2022 leisteten sie ebenso einen Beitrag. Im vorigen Jahr wurde dazu eine Video-Story gedreht.

Nachdem zwei Generationen Zehnjähriger durch die Pandemie um die Chance, Karnevalsprinz oder -prinzessin zu werden, betrogen wurden, gönnen Robert und Lahja ihren Nachfolgern diesen Spaß. Roberts jüngerer Bruder Johann könnte das Amt beispielsweise „erben“, sollte er sich beim Wettstreit um die Prinzenkrone durchsetzen. Einen wichtigen Tipp für den Rosenmontagszug hat das Rekord-Prinzenpaar für seine Nachfolger schon einmal auf Lager: „Immer erst ‚Achtung‘ rufen, bevor man Blutwurst wirft“, empfiehlt der Rekord-Prinz.

Die Kinder-Tanzparty in dieser Woche ist nun ebenso wieder in Planung wie die Gala-Sitzung und der Rosenmontagszug der Kolpingsfamilie. „Für die Kindersitzung denkt sich der Elferrat Spiele, Tänze und die Musik aus“, berichtet Roberts Mutter Christine Pohl. Für den Zug haben sich schon etliche Gruppen angemeldet. „Er wird genauso groß wie in den Jahren vor Corona“, freut sich Christine Pohl. Und auch wenn die Preise für das Wurfmaterial heftig angezogen haben, so wollen die Organisatoren an dieser Stelle nicht sparen. „Die Kinder am Wegesrand werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen“, ist die Hückeswagenerin sicher.

Ein letzter Termin steht für Lahja und Robert aber noch an: Sie wurden vom Landrat zum Empfang der Tollitäten nach Schloss Homburg eingeladen.