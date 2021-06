Aufregung um die Treppe zum Fürstenberg

Historisches Foto

Zu welchem Verein führt diese Treppe, hatten wir in der vergangenen Woche gefragt.

Von Wolfgang Stüwe und Karsten Mittelstädt

Zu welchem Verein führt diese Treppe, hatten wir in der vergangenen Woche gefragt. Brigitte Weischet aus der Gerhart-Hauptmann-Straße gehört zu den Lesern, die die Antworten kennen. Die Treppe, die der junge Mann auf dem Foto gerade hochsteigt, führt von der Goethestraße zur Fürstenbergstraße und in deren Verlauf zum ATV Hückeswagen, dem größten Hückeswagener Turnverein, wie Brigitte Weischet in ihrer Antwort richtigerweise schreibt. Heute sieht es dort anders aus. Die „Sprungschanzenhäuser“, wie die Gebäude wegen ihrer Bauform an der Hanglage des Fürstenberges früher hießen, sind längst fertiggestellt. Brigitte Weischet kennt die Situation noch aus der Zeit, als noch nicht alles bebaut war. „Als wir 1978 nach Hückeswagen gezogen sind, gab es diese Treppe so nicht. Der Platz auf dem Foto, der jetzt bebaut ist, war leer und es fand dort gerade die Kirmes statt“, schreibt sie.

Der Hückeswagener Klaus Hermann erinnerte sich noch, dass es beim Bau der Häuser enorme Probleme mit den Fundamenten gab. Möglicherweise, weil sich in dem Bereich einst eine Müllkippe befunden hatte.

Weitere Informationen zu den Tuchwebervillen

Das gezeigte Foto entstand 1981. Damals entstand das Gerücht, die Fußwege vom Sanierungsgebiet Goethestraße zum Fürstenberg sollten geschlossen werden. Erst die RGA-Nachfrage beim damaligen Bauamtsleiter Karl-Heinz Friedrich brachte Klarheit: „Ich möchte wissen, wer derartigen Unsinn auf dem Fürstenberg verbreitet. Die Fußwege bleiben bestehen“, versicherte er.

Bevor wir nach dem neuen historischen Foto fragen, noch ein Blick zurück auf die vorvergangene Woche. Da ging es um die alte, mittlerweile abgerissene Tuchwebervilla an der Bachstraße. „Die hieß nicht Villa Ebbinghaus“, korrigierte uns Klaus Hermann. „Das Gebäude war in Hückeswagen immer unter dem Namen Villa Wiehager bekannt“, berichtete Hermann am Telefon. Nur relativ kurze Zeit in der Geschichte des Hauses hieß der Besitzer Ebbinghaus. Klaus Hermann kennt sich aus in der Bachstraße. „Ich bin dort aufgewachsen und kenne die alten Tuchwebervillen. So weiß er, dass in dem früheren DRK-Haus an der Bachstraße, in dem heute die Christliche Islandtafel untergebracht ist, früher eine Gaststätte und eine Tankstelle zu finden waren. In der Villa Bruch, schräg gegenüber des Weinkabinetts, in dem sich einst die Gaststätte Wichsdose befand, war viele Jahre die Kripo in Hückeswagen untergebracht.