Auflösung des Heimatvereins ist vollzogen

Vereinsauflösung

Roland Kissau kümmert sich um die Abwicklung der Vereinsauflösung.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es war letzlich ein Ende in zwei Akten: Nachdem eigentlich die Auflösung des Hückeswagener Heimat-, Verkehrs- und Verschönerungsvereins für Ende November im Anschluss an die Jahreshauptversammlung geplant war, musste sie wegen zu geringer Zahl anwesender Mitglieder vertagt werden.

Am Donnerstagabend war es nun so weit, die seinerzeit anberaumte Wiederholungsabstimmung fand im Bürgerbüro statt. „Diesmal ist es egal, wie viele Mitglieder zum einen anwesend sind – außerdem genügt für die Auflösung eine einfache Mehrheit“, sagte der Vorsitzende Lutz Jahr. Die erste Abstimmung war daran gescheitert, dass nur acht der 23 Mitglieder anwesend gewesen waren. Aber satzungsgemäß hätten mindestens zwei Drittel der Mitglieder dabei sein müssen, also mindestens 16 Personen.

Restliches Vermögen soll an den Verein (D)ein Euro gehen

Am Donnerstag waren dann zwar auch nur sieben Mitglieder gekommen, was aber keine Rolle mehr spielte. Und zum Schluss ging es dann ganz schnell. „Wer ist dafür, den Verein aufzulösen?“, fragte Jahr, alle Hände gingen in die Höhe, Einstimmigkeit – wie im Vorfeld ja schon besprochen.

Praktisch war der Heimat-, Verkehrs- und Verschönerungsverein damit Geschichte.

Faktisch mussten nun jedoch noch sogenannte Liquidatoren bestimmt werden, die die Auflösung abwickeln. „Wir haben im Vorfeld im Vorstand besprochen, wer das machen könnte“, sagte Jahr. Roland Kissau und Bernd Müller hätten sich dazu bereiterklärt, wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an.

Im dritten Tagesordnungspunkt der letzten Sitzung wurde dann noch über eine Empfehlung abgestimmt, wie nach der Liquidation mit dem restlichen Vereinsvermögen verfahren werden solle.

„Laut Satzung fällt es an die Stadt Hückeswagen. Die muss es dann nach unseren Statuten verteilen“, sagte Jahr. Man werde Bürgermeister Dietmar Persian empfehlen, den Verein (D)ein Euro für Hückeswagen damit zu bedenken, sagte Jahr. Auch das wurde einstimmig von den sieben Mitgliedern an diesem letzten Abend angenommen.