Auf die Schaumparty folgen drei Festtage

Freiwillige Feuerwehr Herweg feierte mit Hunderten Gästen – Kleine Pannen konnten Fest nicht stoppen.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Natürlich können Feuerwehrleute mit Schaum gut umgehen – immerhin dient er dazu, Brände zu löschen. Dass sich mit Schaum aber auch tolle Partys feiern lassen, wissen die Besucher des Feuerwehrfests der Löschgruppe Herweg spätestens seit dem Wochenende. Von Freitag bis Sonntag wurde im und vor dem Gerätehaus unter dem Motto „Auf’m Herweg ist’s am besten!“ ausgiebig gefeiert. Für die große Schaumparty am Freitagabend hatten die Kameraden sogar extra einen Teilbereich des Gerätehauses mit Holzplatten abgetrennt, so dass die ebenfalls im Gerätehaus untergebrachte Cocktailbar nicht in den Schaummassen unterging. „Das war ziemlich aufwendig“, berichtete Sandra Berbecker von den einwöchigen Vorbereitungs- und Aufbauarbeiten – zeitweise bei Dauerregen. Sie selbst stand Freitagabend im Imbissstand an der Friteuse, wo ihr ein kurzer Stromausfall einige wenige Minuten Pause verschaffte. Der stellvertretende Gruppenführer Detlef Hager hatte alle Hände voll zu tun, sich um die kleinen Pannen zu Beginn des Fests zu kümmern.

Trotz Sperrung fanden die Besucher nach Herweg

Die Besucher bemerkten davon hingegen nicht viel und hatten viel Spaß. Am ersten Abend wurde es beim Feuerwehrfest so richtig voll, da sich viele befreundete Löscheinheiten auf den Weg nach Herweg gemacht hatten. Da störte es auch nicht, dass die Baustellensperrung an der B483 zwischen Rädereichen und Herweg erst am Samstag aufgehoben wurde. „Die Leute, die nach Herweg wollen, finden einen Weg“, meinte Feuerwehrmann Alexander Lewak zuversichtlich.

Mit gleich 22 Personen war die Einheit Wellringrade nach Herweg gekommen. „Wir sind fast komplett, der Rest ist noch in Urlaub. Es haben nicht mal alle ins Auto gepasst“, sagten Marleen Wellershaus und Lina Holberg, die an dem Abend als Fahrerinnen im Einsatz waren. Weitere Einheiten aus Önkfeld, Borbeck, Remlingrade, Bergisch Born, Lüdorf, Straßweg und Holte waren ebenso gekommen wie die Mitglieder anderer Hilfsorganisationen, darunter die DLRG, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und das Technische Hilfswerk (THW).

Für die Schaumkanone erhielten die Herweger Unterstützung vom Löschzug Witzhelden aus Leichlingen. „Wir haben jahrelang selber Schaumpartys gemacht und helfen den Kollegen heute mit drei Leuten“, sagte Feuerwehrmann Sebastian Graver aus Witzhelden. Eine Schaumkanone würde zwar jede Einheit besitzen, „der Schaum ist jedoch ein anderer als beim Löschen“, sagte Graver. Für die richtige Musik zum Tanzen sorgte an diesem Abend DJ Cerasi.

Ein Erfolg war auch der Samstagabend mit der Partyband Mirage. „Es waren super Abende, und wir hatten auch Glück mit dem Wetter“, meinte Alexander Lewek am Sonntagmittag beim Frühschoppen zufrieden. Die befürchteten Unwetter waren glücklicherweise ausgeblieben. Daher war auch die Wiese befahrbar, die der Landwirt – ebenfalls Mitglied der Löschgruppe Herweg – für die Besucher als Parkfläche zur Verfügung gestellt hatte. Froh und dankbar zeigte sich Detlef Hager auch über die Unterstützung durch die Partner und Partnerinnen der Kameraden. „Wir sind 30 aktive Kameraden plus Alters- und Ehrenabteilung, und alle helfen mit“, zählte der Gruppenführer auf.

Musikalisch begann dann auch der Bergische Frühschoppen am Sonntag mit den Bergstädter Musikanten. Für die Kinder gab es reichlich Sandspielzeug und einen Schminkstand. Der Löschzug Stadt hatte seine große Drehleiter ausgestellt. Sehr beliebt war auch wieder das reichhaltige Kuchenbuffet, für das sich die Löschgruppenmitglieder beziehungsweise Partner samstags in die Küche gestellt und gebacken hatten.

Hintergrund

Löschschaum: Das heute angewandte Schaumverfahren geht auf den Berliner Patentanwalt Clemens Wagner 1923 zurück. Er erfand das Luftschaum-Stahlrohr (Kometrohr). 1928 entwickelte Dr. Wilhelm Friedrich in Berlin den Löschschaum, der sich aus Luft, Wasser und einem Schaummittel zusammensetzt.

Historie: Vorläufer war ein umständliches Verfahren, das der Engländer John Henry Johnson 1877 entwickelte. Eine wässrige Lösung wurde mit Saponin versetzt, in die man Aluminiumsulfat auf Natriumhydrogencarbonat einwirken ließ. Das bei der Reaktion entstehende Kohlendioxid brachte die Lösung zum Schäumen.

Party: Die ersten Schaumpartys, bei der die Tanzfläche mit Leichtschaumgeneratoren und einer Seifenlösung mit Schaum bedeckt wurden, fanden in den 1990er-Jahre auf Ibiza statt.