Auf der Suche nach eigenem Talent

An mehreren Stationen lernten die Förderschüler aus beiden Standorten in Hückeswagen und Radevormwald ihre Stärken kennen.

Für die siebten Klassen der Förderschule Nordkreis stand die Berufsorientierung an.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen/Rasdevormwald. Elektrokabel formen, Lebensmittel benennen, Würfel bauen: Diese Herausforderungen meisterten jetzt zum Schuljahresende die Schüler der Förderschule Nordkreis, fand doch an der Hückeswagener Nordstraße ein Berufsorientierungstraining für die Jahrgangsstufe 7 der beiden Standorte Hückeswagen und Radevormwald statt.

„Im Rahmen dieses Programms des Technikzentrums Minden-Lübbecke konnten rund 50 Jugendliche an einem Schultag mehrere Berufsfelder kennenlernen und dabei ihre Begabungen herausfinden“, teilt Philipp Ising, Pressesprecher der Kreisverwaltung, mit.

Seit mehreren Jahren holt das zdi-Zentrum „investMINT Oberberg“ bereits dieses Angebot in den Oberbergischen Kreis, erstmals gab es dieses Berufsorientierungstraining nun an einer Förderschule.

„Alle waren mit viel Engagement dabei und haben hochkonzentriert mitgearbeitet.“

„Wir waren zunächst etwas skeptisch, ob unsere Schülerinnen und Schüler diese neue Situation annehmen und wie sie darauf reagieren“, sagte Frank Wagner, der Sozialarbeiter der Förderschule. „Aber jetzt sind wir begeistert. Alle waren mit viel Engagement dabei und haben hochkonzentriert mitgearbeitet.“

An mehreren Stationen konnten die Jungen und Mädchen herausfinden, in welchen beruflichen Bereichen ihre Interessen und Stärken liegen. In Kleingruppen absolvierten sie in jeweils 20 Minuten eine Aufgabe aus einem bestimmten Berufsfeld. Die jeweiligen Ergebnisse wurden mit einem Punktesystem in einen Laufzettel eingetragen, der zur Vorbereitung der Berufsfindung genutzt wird. Betreut wurden sie dabei von pädagogisch geschulten Betreuungskräften des Technikzentrums Minden-Lübbecke.

„Besonders schön fand ich, dass den Jugendlichen im Abschlussgespräch klar wurde, dass jeder Mensch Talente hat. Diese Bestätigung fördert das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler“, betonte Wagner.

Und Anke Koester, Leiterin des Amts für Schule und Bildung, sagte: „Mit Angeboten wie diesen möchten wir vor allem jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Stärken so früh wie möglich zu erkennen, um ihnen ihre spätere Berufswahl nach der Schule zu erleichtern und sie auf verschiedene Berufe neugierig zu machen.“ -büba-

Info

Das „zdi-Zentrum investMINT Oberberg“ hat das Ziel, den naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchs im Kreis optimal zu fördern. „In Kooperation mit Kindertagesstätten, Schulen, Unternehmen, Initiativen und Hochschulen stehen die jungen Fachkräfte von morgen im Mittelpunkt“, erläuterte Ising.

Bei ihnen soll frühzeitig die Neugierde an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) geweckt werden. Davon profitiere der Kreis als Wirtschaftsregion mit vielen Talenten und weltweit gefragten Produkten.