Auf der Bachstraße gilt jetzt Tempo 30

Hückeswagen. Wer im Bereich des Kindergartens „Rappelkiste“ an der Bachstraße gegenüber der Feuerwache auf der B 237 unterwegs ist, kennt die Schilder: Eine 30 auf weißem Grund, umgeben von einem roten Ring. Dazu ein Zusatzzeichen. Heißt: Unterhalb des Kindergartens an der Bachstraße gilt montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr maximal Tempo 30, in den Ferien wird das Limit aufgehoben.