Auch viele Mütter zieht es ins Spielwarengeschäft

Die Barbie-Ecke ist bei Heinhaus gut besucht.

Von Theresa Szorek

Hückeswagen. Kaum läuft „Barbie“ in den deutschen Kinos, „schnüffeln mehr Mädels als sonst durch die Barbie-Ecke“ im Spiel- und Lederwarengeschäft Heinhaus. Das bestätigt Inhaber Uwe Heinhaus: „Der Verkauf hat angezogen. Die Ankleidepuppen von Barbie und anderen Firmen sind ja nicht neu.“ Aber der Film und die Ironie darin, dass der Barbie-Hersteller Mattel sich da selbst auf die Schippe nehme, sei gut angekommen.

Kein anderer Film hat dieses Jahr so viele Zuschauer ins Kino gelockt wie „Barbie“ (mit Ausnahme von „Super Mario Bros“, in dem es ebenfalls um ein Spiel geht). Experten rechnen damit, dass die gesellschaftskritische Komödie Mattel 75 Millionen Dollar aus Spielzeugverkäufen bringen wird.

Zwar spricht der Film durch Themen wie Feminismus und Selbstzweifel eine erwachsene Zielgruppe an, einen Effekt auf kleine Barbie-Fans habe er trotzdem. Denn die Puppe sei nicht unbedingt ein Sommer-Trendartikel, erklärt Heinhaus. Für die steigenden Verkaufszahlen müsse es also einen anderen Grund geben. Vielleicht kaufen Mütter, die im Film waren, ihrer Tochter eher eine Barbie?

„Es kommt vor, dass erwachsene Frauen in den Laden kommen und ganz außer sich sind“, erzählt der Spielwarenhändler. „Oh, weißt Du noch? Ich hatte doch auch mal so eine!“, schallt es dann durch den Laden. „Wenn sich ihr Kind eine Barbie-Puppe aussucht, werden auch bei Ihnen Erinnerungen wach“, versichert Heinhaus.

Puppen haben heutzutage auch ganz normale Maße

Den Spielwarenladen an der Bahnhofstraße gibt es mittlerweile seit fast 40 Jahren. Da konnte es schon mal passieren, dass mehrere Generationen hintereinander mit Spielzeug ausgestattet wurden. Barbies gab es damals übrigens auch schon. „Nur hatten damals alle Puppen Wundermaße, viel Brust und lange Beine. Heute gibt es auch normale Barbies mit dickeren Hüften, dunkler Haut oder im Rollstuhl. Wenn ein kleines Mädchen sich in seiner Puppe wiederfindet, ist das sehr schön“, findet Heinhaus. Seit der Entstehung gab es kaum ein Thema, das bei Barbie nicht bedient worden ist. Spielwarenfirmen arbeiten dabei ganz gezielt mit Medien.

Bevor der Barbie-Spielfilm in die Kinos kam, gab es bereits eine ganze Reihe von Animationsfilmen wie „Barbie in Schwanensee“ oder „Barbie in Nussknacker“, die die Fantasie ebenso angeregt haben wie die Sehnsucht nach einer neuen Puppe. Filme wie Disneys „Frozen“ („Die Eiskönigin“) oder das Nickelodeon-Franchise „Monster High“ lassen in der Branche immer wieder die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen. Auch bei Heinhaus haben die „Frozen“-Puppen bisher alle Rekorde gebrochen. „Aber nur die Blonde“, sagt der Inhaber und lacht.

Es gibt bereits eine Kollektion, die Outfits und Szenerien aus dem Spielfilm aufgreift. Die richtet sich allerdings eher an Erwachsene: Im Internet sind die Puppen für 70 Euro aufwärts zu haben.