Auch ohne WSV gibt es Schnäppchen

Einkaufen

+ © Wolfgang Weitzdörfer Christoph Winkler mit Fleece-Mode von Henriette Steffensen aus Kopenhagen. Der Modehändler vom Island will in seinem Laden Labels anbieten, die es bislang noch nicht so oft in Deutschland zu finden gibt. © Wolfgang Weitzdörfer

Der Saisonschlussverkauf hat den klassischen Winterschlussverkauf ersetzt. In den Geschäften liegen die Frühlingskollektionen schon bereit.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Gerade ist der Winter noch einmal mit Gefrierschrank-Temperaturen zurück ins Bergische gekommen. Da bietet es sich an, sich mit günstiger Winterkleidung einzudecken. Auch wenn es keinen regulären Winterschlussverkauf (WSV) mehr gibt (siehe Info-Kasten), ist das bei den Modegeschäften in der Schloss-Stadt nach wie vor jetzt gut möglich – selbst wenn die meisten Händler schon die Frühjahrskollektion in den Lagern und teilweise auch in den Regalen liegen haben.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © Roland Keusch

So etwa beim Kindermodengeschäft „Bubble’s“ am Etapler Platz: „Wir haben schon recht viel Frühjahrsware im Geschäft, es gibt aber durchaus noch Restbestände von Winterkleidung“, sagt Renate Poranzke. Da seien für die Kunden noch einige Schnäppchen zu holen. Für das Frühjahr ist die Lieblingsfarben bei den Mädchen ganz klassisch das Rosa: „Das kommt immer wieder“, sagt Poranzke.

Für die Jungs werde der Frühling hingegen türkisblau oder türkisgrün. Außerdem gebe es schon festliche Kleidung zu kaufen: „Für Ostern oder für Kommunion und Konfirmation“, sagt Poranzke.

Bei „La Figura“ an der Islandstraße ist ebenfalls der Frühling eingekehrt: „Mit der Winterware sollte man ja eigentlich dann anfangen, wenn es auch kalt ist, also im Dezember und Januar. Jetzt kaufen die Kundinnen hauptsächlich Frühlingsware“, sagt Inhaberin Maria Riveiro. Allerdings habe auch sie noch Restbestände: „Ich habe ja kein Lager, sondern verkaufe alles ab.“ Auch bei ihr gibt es bei Winterware bis zu 50 Prozent Rabatt. Ebenfalls mit Rabatten kann der Kunde im Schuhhaus Albus rechnen: „Wir haben noch einige Stiefeletten und Winterschuhe für Damen, Herren und Kinder. Aber auch bei uns geht es schon in Richtung Frühjahr“, betont Heike Albus.

Günstige Winterkleidung wird zum Saisonende im Modehaus Sessinghaus im Island angeboten. „Bei uns gibt es derzeit zusätzlich auf alle bereits reduzierte Ware noch einmal 20 Prozent obendrauf“, sagt Mitarbeiterin Madeline Barbeiro. Bei den momentan kalten Temperaturen könne man sich so noch mit einem warmen Pullover oder einer Winterjacke eindecken. Auch im Schwestergeschäft „accanto“ einige Meter weiter gebe es aktuell noch zwischen 30 und 50 Prozent Rabatt auf die Winterware, berichtet Barbeiro.

Modenschauen werden immer früher angesetzt

Christoph Winkler geht das Modegeschäft indes insgesamt zu schnell: „Alle Modeschauen werden immer früher angesetzt. Ich plane so jetzt schon für den nächsten Herbst und Winter“, sagt der Inhaber von „Winkler’s“ am Weber-Denkmal. Das alte Jahr sei gerade einmal vorbei, und schon müsse man gedanklich zehn Monate weiter sein.

Daher sei der Winterschlussverkauf in diesem Jahr gedanklich ein wenig an ihm vorbeigegangen, gibt Winkler zu. „Trotzdem sind wir mit dem Abverkauf sehr zufrieden. Denn bei dem kalten Wetter zurzeit haben die Kunden richtig Lust, noch einmal bei der warmen Kleidung zuzuschlagen.“ Er habe die Preise aber auch stark reduziert: „Wir brauchen den Platz im Lager, daher geht viel für den halben Preis raus“, sagt Winkler.

SCHLUSSVERKAUF NAMENSÄNDERUNG Den klassischen Winter- oder Sommerschlussverkauf gibt es bereits seit 2004 nicht mehr. Damals wurde das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb reformiert, in dem Winter- und Sommerschlussverkauf seit 1909 geregelt waren. Seitdem heißen die Tage mit den günstigen Preisen in den Modegeschäften Saisonschlussverkauf. GLEICHES PRINZIP Am Prinzip hat sich hingegen nichts geändert. So finden die Saisonschlussverkäufe weiterhin zu den bekannten Zeiten statt, denn die Kunden sind einfach daran gewöhnt.

Er versuche zudem, sich mehr und mehr in seiner eigenen Nische in der Schloss-Stadt zu etablieren, sagt der Modehändler: „Ich war in diesem Jahr zum ersten Mal nicht auf der ‚Fashion Week‘ in Berlin, dafür aber auf der ‚Mode-fabriek‘ in Amsterdam.“ Dort habe er neue Inspirationen und Ideen bekommen, um etwa Labels aufzunehmen, die es in Deutschland bislang noch nicht so oft zu finden gibt.