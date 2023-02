Auch diese Session gibt es keine Frauensitzung

Die Frauensitzung im Kolpinghaus von 2020 bleibt vorerst die letzte. Die „jecken Wiever“ wollen aber nächstes Jahr wieder auf die Bühne und in die Bütt.

Katholische Frauengemeinschaft (kfd) wird auch in 2023 nicht im Saal des Kolpinghauses feiern.

Von Stephan Büllesbach

Wer einmal das närrische Bazillus im Blut hat, kommt von der „fünften Jahreszeit“ nicht los. So ergeht es auch Beate Knecht, Ortsvorsitzende der kfd, und Martina Teders, Vorsitzende des Karnevalsausschusses der katholischen Frauen. Sobald wieder kölsche Bands wie Brings, die Bläck Fööss oder die Klüngelköpp im Radio zu hören sind, „tanzen wir auf den Tischen“, stellt Beate Knecht klar. Das tun auch die gut 150 „jecken Wiever“ alljährlich auf der Frauensitzung der kfd am Sonntag vor Weiberfastnacht, denn das Programm der katholischen Frauen sorgt regelmäßig für eine Rakete nach der anderen. Diese bleiben aber nach 2021 und 2022 auch dieses Jahr auf dem Boden. Denn die beliebte Sitzung fällt zum dritten Mal hintereinander aus.

Ausschlaggebend dafür ist nicht wie in den beiden vorigen Jahren Corona. Vielmehr sind zwei andere Gründe verantwortlich dafür, dass die kfd ihre Frauensitzung absagen musste. „Wir sind 20 Frauen im Karnevalsausschuss, die für das Programm sorgen“, erzählt die kfd-Vorsitzende. Acht davon hätten aber schon vor geraumer Zeit geäußert, dieses Jahr nicht mitmachen zu können – etwa, weil sie zur Kur fahren oder aus Altersgründen. „Und nur mit zwölf Frauen ist es sehr stressig. Dann wären wir jeden zweiten Programmpunkt an der Reihe“, sagt Beate Knecht.

„Wir wollen auf jeden Fall weitermachen und den Frauenkarneval nicht einschlafen lassen.“

Das wäre vielleicht noch gegangen – aber irgendwann musste die Entscheidung fallen, ob die Sitzung stattfindet. „Wir beginnen im September / Oktober mit den Proben“, erläutert sie. Wobei die ersten „1000 Ideen“ bereits an Altweiber entstehen, wenn die Sitzung gerade einmal vier Tage her ist. Doch im vorigen September war der Einkehrtag der katholischen Frauen aufgrund der damaligen Corona-Situation ausgefallen, viele Mitglieder waren an Covid-19 erkrankt. „Und weil Corona im Oktober immer noch eine Rolle gespielt hat, haben wir uns sicherheitshalber für die Absage entschieden“, bestätigt Beate Knecht.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, fügt die kfd-Vorsitzende hinzu: „Wir wollen auf jeden Fall weitermachen und den Frauenkarneval nicht einschlafen lassen.“ Mit einem Lächeln sagt sie: „Wir sind halt sehr karnevalsjeck.“

Einige Mitglieder hätten auch schon ihre Bereitschaft für eine Teilnahme im nächsten Jahr signalisiert. Und auch für das Problem, ausreichende Mitstreiterinnen zu aktivieren, deutet sich eine Lösung an. Denn die kfd hat einige jüngere Frauen im Blick, die sich vielleicht auch auf die Bühne trauen. Mit ihnen will der Karnevalsausschuss jetzt das Gespräch suchen.

Karneval zu feiern, lassen sich die katholischen Frauen auf jeden Fall nicht nehmen. Sobald Karnevalsmusik ertönt, kribbelt’s in Händen und Füßen. Das war auch so, als sie sich vor zwei Wochen getroffen hatten, um die Kostüme für den „Rä-Te-Ma-Teng“ zu gestalten. Denn die kfd wird im ersten Rosenmontagszug nach dreijähriger Pause als „Glückspilze“ mitgehen. 13 Frauen und einige Kinder haben zugesagt.

Diejenigen, die nicht Kamelle werfend und Bützchen verteilend im Zoch unterwegs sind, werden am 20. Februar, zum Start des „Rä-Te-Ma-Teng“ um 14.11 Uhr die Waffelbäckerei im Gemeindehaus an der Pfarrkirche in Betrieb nehmen. „Von dort hat man einen super Blick auf den Zug, wenn er über Goethe- und Weierbachstraße zieht“, wirbt Beate Knecht.

Dann wird sie ernst: „Momentan haben wir andere Sorgen“, gesteht die kfd-Vorsitzende. Denn der Mitgliedsbeitrag muss erhöht werden. Doch als dann wieder von irgendwoher „kölsche Tön“ zu hören sind, werden sämtliche Sorgenfalten von einem strahlenden Lächeln abgelöst.

Hintergrund

Karneval: Die Kolpingsfamilie steigt wieder aktiv in den Karneval ein und hat den Vorverkauf für ihre Feiern gestartet.

Kinder-Tanzparty: An Altweiber (Donnerstag, 16. Februar) beginnt um 15.11 Uhr im Saal des Kolpinghauses wieder die Karnevalsparty für Kinder. Karten für vier Euro (ein Freigetränk inklusive) gibt es im Vorverkauf im Kolpinghaus am Wilhelmplatz.

Gala-Sitzung: Um 17.11 Uhr startet am Karnevalssonntag, 19. Februar, im Kolpinghaus-Saal die 91. Gala-Sitzung. Der Eintritt beträgt 15 Euro; bestellt werden können Karten unter Tel. (02192) 932435 (Bosbach) oder kolping-hueckeswagen.de