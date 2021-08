Asphalt-Picassos verschönern Stadtstraße

Straßensanierung

+ © Heike Karsten Die Spezialsanierung der Asphaltoberflächen mit einer patentierten Verfahrenstechnik durch die Firma SpagoTec hinterlässt linienförmige Muster. © Heike Karsten

Für die Sanierung der Alten Ladestraße war die innere Umgehung am Samstag für einige Stunden gesperrt.

Von Heike Karsten

So leer hat man die viel befahrene Alte Ladestraße schon lange nicht mehr gesehen. Dafür rollt der komplette Durchgangsverkehr am Samstag über die Bahnhofstraße, so wie es früher einmal war, als es die Stadtstraße noch nicht gab. Um 8 Uhr sperrt das Ordnungsamt die Zufahrt zur Stadtstraße.

Drei LKW der Firma SpagoTec aus Wedemark bei Hannover rücken an, um die Risse in der Asphaltdecke mit einem nachhaltigen, innovativen Verfahren zu verfüllen. Dabei entstehen kuriose Muster und verschlungene Linien, die fast schon an ein Kunstwerk erinnern. „Wir werden auch die Picassos der Straße genannt“, scherzt Bauleiter Oliver Meyer und erklärt: „Wir arbeiten präventiv, um einen Verfall und weitere Schäden an der Straße aufzuhalten.“

Die Arbeiten laufen zügig, der Verkehr fließt problemlos, trotz der Sperrung. Zehn Mitarbeiter der Baufirma sind im Einsatz. Mit der Heißluftlanze werden die Risse gereinigt und temperiert, anschließend werden sie mit einer Bitumenmasse vergossen sowie einem vorbituminierten Splitt abgestreut. Stellenweise werden die Risse mit einem Fugenschneider aufgeschnitten und vergossen. Es hat einen Vorteil, dass das Granulat in die noch heiße Vergussmasse injiziert wird. „So können die Risse direkt überfahren werden“, erklärt der Bauleiter. Daher ist es möglich, dass verschiedene Gemeindestraßen und Parkplätze bei fließendem Verkehr saniert werden.

VERFAHREN STRASSENSANIERUNG Es handelte sich um eine umfangreiche Straßensanierung über insgesamt zwei Tage. Saniert wurden mehrere Anliegerstraßen auf dem Dierl, Fürstenberg, im Gewerbegebiet West 2 sowie die Kreuzungen Bachstraße / Bahnhofstraße, Peterstraße / Alte Ladestraße, Bergischer Kreisel und die komplette Alte Ladestraße inklusive Wupperkreisel. Ebenso wurden am Samstag die Risse auf den Parkplätzen am Aldi-Markt, Bürgerbüro und An der Wupperniederung ausgebessert.

Barbara Weiden findet den für den Verkehr geöffneten Weg über den Bahnhofsplatz, vorbei am Aldi-Markt bis zum Fahrradladen an der Ladestraße. „Ich war ein bisschen irritiert, bin dann aber den Schildern gefolgt“, sagt die Remscheiderin. Das schaffen offensichtlich nicht viele, denn auf dem Aldi-Parkplatz stehen verhältnismäßig wenig Autos. Holger Puschmann, Inhaber der Radstation, zeigt Verständnis für die Sanierungsmaßnahmen samt Straßensperrung. „Es muss ja gemacht werden, auch wenn die Kunden es heute schwerer haben, den Weg zu uns zu finden“, sagt er. Um den Baulärm abzuhalten, bleibt die Ladentür geschlossen. Den Vorteil hat Angelika Specht nicht. Die Verkäuferin am Erdbeer- und Spargelstand kann teilweise ihr eigenes Wort nicht verstehen. „Aber ich kann ja nicht zu machen, denn ich verkaufe frische Ware“, sagt sie.

Bauamt überwacht die Arbeiten und ist zufrieden

Einige Minuten Wartezeit muss ein Anwohner vom Mühlenweg in Kauf nehmen, der „nur mal schnell“ mit dem Auto ein paar Brötchen für das Frühstück besorgen will, als just in dem Moment der Bauwagen im Bergischen Kreisel im Einsatz ist. „Wir haben ja keine andere Chance, vom Mühlenweg rauszukommen.“Waldemar Kneib vom Bauamt überwacht die Arbeiten der Firma SpagoTec und ist zufrieden: „Der Verkehr fließt und es gab bisher keine Beschwerden“, berichtet er. Bereits um 5 Uhr morgens begannen die Arbeiten mit einer Sondergenehmigung für Nachtarbeit. Gegen Mittag kommen die Arbeiter ganz schön ins Schwitzen, die Wasserflaschen sind daher immer griffbereit. „Wir arbeiten hier mit vier bis fünf bar Druck und 450 bis 600 Grad. Das ist schon sehr anstrengend“, erklärt Oliver Meyer. Einige Passanten beobachten die Sanierungsarbeiten, Fahrradfahrer nutzen die autofreie Straße für einige Ehrenrunden. Später als geplant wird die Stadtstraße gegen 17 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Voraussichtlich noch in diesem Jahr sollen auch die Straßenmarkierungen erneuert werden, wie Waldemar Kneib ankündigt. Dann erinnern nur noch die Rissmuster an die Sanierung.