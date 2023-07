Apotheker Monzer Alagi unterstützt „Weggefährten“

Hospizgruppe Hückeswagen ist auf Spenden angewiesen.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Einer der größten Unterstützer der Hospizgruppe Hückeswagen ist Monzer Alagi. Der Inhaber der Oberbergischen Apotheke und sein Team sammeln seit mehreren Jahren „Taler“ für die Arbeit der „Weggefährten“, wie deren Schriftführerin Judith Hanke mitteilt.

Mehrfach hatte der Apotheker in der Vergangenheit die Hospizgruppe mit einer Spende bedacht, so auch jetzt wieder: Koordinatorin Tanja Wagner und Vorstandsmitglied Gerd Prinz nahmen 856 Euro für die ehrenamtliche Arbeit in Empfang.

Von dem Geld werden Handschmeichler gekauft

„Durch die Unterstützung der Oberbergischen Apotheke erhalten die ,Weggefährten‘ immer wieder Spenden, die dann vielfachen Einsatz finden“, erläutert Judith Hanke. Diese Unterstützung zeige auch, welchen Stellenwert die ehrenamtliche Arbeit habe und wie wichtig sie sei.

Gerade diese Aktionen, die dauerhaft die Arbeit der Hospizgruppe Hückeswagen unterstützen, sind es, „die uns zeigen, dass es sich lohnt, ein ,Weggefährte’ zu sein“.

Von den Spenden werden zum Beispiel Fachbücher für die Begleitungen oder etwa Handschmeichler angeschafft, die in der Begleitung eine gute Hilfe sind. Ebenso werden damit auch die Qualifikation und laufenden Fortbildungen der Ehrenamtlichen oder auch die Präsentation der Hospizgruppe in der Öffentlichkeit finanziell gesichert.

„Die Menschen verdrängen auch heute noch das Thema Krankheit und Tod aus ihrem Alltag und sind dann hilflos, wenn es sie trifft“, hat die Schriftführerin festgestellt. Dann stehen die ehrenamtlichen Begleiter bereit und schenken Zeit und Zuwendung.

Gerade solche Aktionen wie diese der Oberbergische Apotheke machen zudem auf „Die Weggefährten“ aufmerksam und zeigen auch die Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit.

Wer selber ein „Weggefährte“ werden und die Hospizarbeit näher kennenlernen oder deren ehrenamtliche Arbeit mit einer Spende unterstützen will, kann sich an die Koordinatorinnen Tanja Wagner und Miriam Führer unter Tel. 02192-9334858 oder per E-Mail an info@hospizgruppe-hueckeswagen.de wenden. Dort erhalten Interessierte auch Informationen zu den Themen Vorsorge und Patientenverfügung.