Apotheken sind startklar fürs E-Rezept

Ab 2024 soll das E-Rezept verpflichtend genutzt werden. Doch das System weist momentan noch einige Schwachstellen auf.

Von Theresa Szorek

Hückeswagen. Seit dem 1. September 2022 sind Apotheken flächendeckend in der Lage, E-Rezepte einzulösen. Das funktioniert seit einigen Tagen mit der elektronischen Gesundheitskarte und einem dazugehörigen Lesegerät oder über eine App auf dem Smartphone, die kostenfrei zum Download im jeweiligen App-Store erhältlich ist. Wichtig ist, dass das Gerät über ein modernes Betriebssystem verfügt. Wer kein Smartphone oder Tablet hat, bekommt einen Ausdruck — dieser ist nicht mehr rosa, sondern weiß, funktioniert ohne Unterschrift und kommt im DIN-A4-Format daher. Er stellt nicht das eigentliche Rezept dar, sondern eine Art digitalen Schlüssel. Mit dem kann das Rezept, das zuvor vom Arzt auf dem Server gespeichert wurde, abgerufen werden. In der Handhabung ändert sich für Patienten mit dem Ausdruck allerdings wenig.

„Eigentlich ist es dasselbe in Grün“, sagt Rita Junker von der Montanus-Apotheke. „Wenn ältere Patienten kein Smartphone haben, bekommen sie so oder so ein Blatt Papier.“ Das E-Rezept kann in der Apotheke am Wilhelmplatz seit vorigem Sommer eingelöst werden. Wenn es funktioniere, sei es eigentlich nicht kompliziert, versichert Rita Junker. Ein Problem sei hingegen der Zeitpunkt der Einführung: „Im Moment sind viele Medikamente nicht lieferbar, die Apotheken haben ohnehin mit vielen Herausforderungen zu kämpfen.“ Daher müsse oft Rücksprache mit den Arztpraxen gehalten werden – ob mit traditionellem oder E-Rezept.

Viele Praxen nutzen das neue System bislang noch nicht. „Wir haben ein paar Zahnärzte, die das E-Rezept einsetzen, aber ansonsten hält es sich in Grenzen“, hat Tim Janßen von der Wiehagener Falken-Apotheke festgestellt. „Bisher ist es noch umständlicher in der Handhabung als das normale Rezept.“ Für die Nutzung des E-Rezepts auf der Gesundheitskarte benötigen Versicherte eine NFC-fähige elektronische Karte sowie bisher eine PIN-Nummer, die sie bei ihrer Krankenkasse erhalten konnten. Diese ist seit dem 1. Juli aber nicht mehr notwendig. NFC seht für „near field communication“, zu Deutsch „Nahfeldkommunikation“ und bedeutet, dass kontaktlos Daten übertragen werden können.

Mit dem E-Rezept sollen sich Abläufe in Apotheken vereinfachen

Auch die meisten Kredit- und Girokarten haben einen NFC-fähigen Chip. Gekennzeichnet wird die Funktion mit einem Wellensymbol. Apotheken brauchen für das Auslesen ein Kartenterminal, was mit gewissen Kosten verbunden ist. „Die Kosten für die Erstausstattung bekommen wir zurück“, sagt Janßen. „Aber die Technik muss alle paar Jahre erneuert werden, weil Zertifikate ablaufen.“

Das Bundesministerium für Gesundheit beteuert auf seiner Webseite, dass durch das E-Rezept Abläufe in der Arztpraxis und der Apotheke nicht nur vereinfacht, sondern auch sicherer gemacht werden sollen: „Wenn Sie Geld überweisen, füllen Sie dann noch einen Überweisungszettel aus und bringen ihn zur Bank? Warum bringen wir dann noch Papierrezepte zu unseren Apotheken?“, heißt es dort. Fälschungen von Rezepten sind allerdings laut Janßen kein flächendeckendes Problem. „Die kommen immer mal wieder vor, aber nicht unbedingt in der Masse“, führt er aus.

Dadurch, dass man sich ausweisen muss, um das Rezept einzusehen, hätten jedoch durch das E-Rezept theoretisch weniger Menschen Zugriff darauf. Auch könne man ein digitales Rezept nicht so leicht verlieren wie den rosafarbenen Zettel. „Das sind aber Lösungen für Probleme, die im Moment nicht so groß sind“, versichert Janßen. „Die Handhabung ist machbar, aber im Moment macht das E-Rezept mehr Arbeit und bietet kaum Vorteile. Wäre von Anfang an alles auf der Gesundheitskarte gespeichert, wäre es ja okay. Aber so ist es recht umständlich.“

Vertrauenspersonen sollen Medikamente auch weiterhin für den Patienten abholen können

Noch ist die Nutzung des E-Rezepts für Apotheken und Arztpraxen nicht verpflichtend, ab 2024 soll sich das jedoch ändern. Dann müssen Rezepte von Ärzten digital erstellt, signiert und auf einem zentralen System, dem E-Rezept-Fachdienst, gespeichert werden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums soll das System überaus sicher sein. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit seien eng in die Erarbeitung und fortlaufende Überprüfung der Sicherheitsarchitektur eingebunden.

Welche Apotheke Zugang zu den Daten auf dem Server bekommt, entscheiden die Patienten selbst, indem sie den digitalen Schlüssel persönlich an die Apotheke aushändigen oder eine Person ihres Vertrauens damit beauftragen – auch das ist weiterhin möglich. Außerdem können Medikamente bei Versandapotheken im Internet bestellt werden, ohne dass auf umständliche Weise das originale Rezept eingescannt werden muss. Bisher konnte es allerdings vorkommen, dass das System nicht ganz einwandfrei funktioniert.

Was passiert, wenn das E-Rezept mal nicht mehr funktioniert?

„Keiner weiß, was ist, wenn das E-Rezept mal ausfällt“, sagt Janßen. „Dann kann man gar nichts mehr machen.“ Übrigens: Eingelöste Rezepte sollen 100 Tage nach der Einlösung gespeichert werden. Uneingelöste Rezepte werden zehn Tage nach Ablauf der Rezeptgültigkeit, also nach 102 Tagen, gelöscht.

Von der Oberbergischen Apotheke an der Peterstraße war keine Stellungnahme zum E-Rezept zu erhalten.

So geht es

Smartphone: Das E-Rezept kann per Smartphone über eine E-Rezept-App verwaltet und an die Apotheke gesandt werden.

Papierausdruck: Die Zugangsdaten können alternativ als Papierausdruck in der Arztpraxis ausgehändigt werden.

Gesundheitskarte: Seit 1. Juli können Patienten das E-Rezept mit der Gesundheitskarte einlösen. Dafür benötigen Apotheken ein Kartenlesegerät.



Lesen Sie auch: Stadt zeigt Flagge für eine friedliche Welt