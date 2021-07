Anwohner stören sich an Parkplätzen

Verkehr

Im Oktober 2015 eingerichtet, sorgen die sechs Parkplätze unterhalb der Kreuzkirche seitdem immer wieder für kritische Töne.

Unterhalb der Kreuzkirche wurden sechs Flächen in einer Kurve ausgewiesen.

Sie bleiben ein Streitthema – die sechs Parkplätze im Kurvenbereich unterhalb der Kreuzkirche. Jens Wilke, Anwohner des Dierls, sagte jetzt am Bürgermonitor: „Mir ist bis heute schleierhaft, warum an einer solchen Stelle Parkplätze eingerichtet wurden.“

Im Kurvenbereich der unteren Montanusstraße wurde schon geparkt, als es noch nicht legalisiert worden war, vor allem bei Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen in der Kreuzkirche. Aber auch Besucher des Demenzheims „Wohnwerk“ stellten dort schon mal ihre Autos ab. Nach einem Ortstermin mit Polizei und Straßenverkehrsamt wurden im Oktober 2015 sechs Parkplätze, in zwei Zonen aufgeteilt, am rechten Fahrbahnrand in Richtung Dierl eingezeichnet. Dazwischen ist eine größere Fläche frei, auf der nicht geparkt werden darf. Sie soll es Autofahrern ermöglichen, den in Richtung Peterstraße fahrenden Verkehr durchzulassen. Doch schon kurz nach ihrer Einrichtung wurde von Anwohnern kritisiert, dass die Parkplätze zu kritischen Momenten im Begegnungsverkehr führen. Und im Dezember 2015 hatte Manfred Hücker (CDU) im Stadtrat die Verwaltung aufgefordert, „nochmals mit dem Straßenverkehrsamt und der Polizei zu reden, um an dieser Stelle zu einer besseren Lösung zu kommen“. Parkplätze in schwer einsehbaren Kurvenbereichen führten zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, was so nicht hinnehmbar sei.

Für Ordnungsamt und Polizei haben sich die Plätze bewährt

So sieht das auch Jens Wilke: „Die Plätze liegen sehr ungünstig in der Kurve. Dazu kommt noch, dass auch zwischen den Stellflächen geparkt wird, wenn die Plätze alle belegt sind.“ Bürgermeister Dietmar Persian habe zugesagt, dies zu beobachten und gegebenenfalls etwas zu ändern. „An der Gefahrenstelle – und das ist sie – wurde bisher nichts geändert“, betonte Wilke. Auf Anfrage unserer Redaktion sagte Persian: „Mir ist nicht zu Ohren gekommen, dass es auf der Montanusstraße zu Problemen kommt.“ Roland Kissau vom Ordnungsamt bestätigte das: „Wir haben seit längerem keine Beschwerden erhalten.“ Die Polizei sei zufrieden mit der Situation. „Und nach unserer Beobachtung haben sich die Parkplätze bewährt“, stellte er klar. büba